Top 10 mẫu xe mất giá trị nhanh nhất sau 5 năm sử dụng

10. Chevrolet Impala: Chevrolet Impala mất 66,2% giá trị của xe trong khoảng thời gian 5 năm, cao hơn 16% so với mức trung bình. 9. Jaguar XJL: Mẫu xe sang trọng, xa hoa bậc nhất của Jaguar lại có mức khấu hao rất nhanh, 66,4% trong khoảng thời gian 5 năm, cao hơn 16,2% so với mức trung bình. 8. Mercedes-Benz E-Class: Mặc dù là một trong những chiếc sedan sang trọng được nhiều người tin dùng trên thế giới, những E-class lại có mức khấu hao lên tới 67,2% sau 5 năm, cao hơn 17% so với mức trung bình. 7. BMW 5 Series: Một mẫu sedan hạng sang được ưa chuộng khác là BMW 5 Series, cũng có mức giá khá rẻ trên thị trường đối với xe đã qua sử dụng. Mẫu xe này mất 67,3% giá trị sau 5 năm, tỷ lệ này cao hơn 17,2% so với mức trung bình. 6. BMW 6 Series: Tiếp nối chiếc coupe 5 Series là 6 Series với 68,3% giá trị sau 5 năm, cao hơn 18,1% so với mức trung bình. 5. Ford Fusion Energi: Mẫu hybrid đầu tiên trong danh sách này là Ford Fusion Energi với 69,4% trong 5 năm - cao hơn 19,2% so với mức trung bình. 4. Mercedes-Benz S-Class: Ở vị trí thứ 4, vẫn là mẫu xe đến từ nhà sản xuất ô tô nước Đức với mức khấu hao sau 5 năm là 69,9%, cao hơn 19,7% so với mức trung bình 3. BMW 7 Series: BMW 7 Series mất 71,1% giá trị của nó trong 5 năm, trên mức trung bình 20,9%. 2. Chevrolet Volt: Dường như những mẫu xe chạy bằng xăng thường có tuổi thọ thấp hơn các mẫu hybrid plug-in. Và mẫu xe Hybrid thứ 2 trong danh sách là Chevrolet Volt với mức khấu hao 71,2% trong 5 năm, trên trung bình trên 21%. 1. Nissan Leaf: Đứng đầu danh sách là Nissan Leaf với 71,7% giá trị bị mất sau 5 năm, con số này cao hơn 21,5% so với mức trung bình.

