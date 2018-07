Top 10 mẫu xe thể thao sử dụng hệ dẫn động AWD tốt nhất

10. Audi TT / TTS / TTRS: Đây là mẫu xe thể thao nhỏ nhất của Audi đi kèm với hệ truyền động AWD. TT đôi khi còn được gọi là siêu xe "baby". Có mức giá khởi điểm là 43.950 USD (khoảng 1,01 tỷ đồng), bên cạnh đó, bạn có thể đặt hàng với một loạt các tùy chọn khác nhau và thậm chí có thể là một biến thể convertible. Chiếc xe sở hữu động cơ 5 xy- lanh tăng áp có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây. 9. Jaguar F-Type: Chiếc coupe và roadster hai chỗ ngồi của Jaguar là một trong số những chiếc xe đẹp nhất đang được bày bán với mức giá 83.750 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng) với động cơ V6 tăng áp có công suất 380 mã lực và hệ dẫn động AWD. 8. Nissan GT-R / GT-R NISMO: Khi các nhà báo cầm lái chiếc Nissan GT-R lần đầu tiên, họ đã gọi đó là “Godzilla”. Vị "vua" của những chiếc xe thể thao này được trang bị hệ dẫn động AWD tinh vi và động cơ tăng áp ấn tượng. Nó luôn nhận được những cải tiến qua các năm và mô hình Pure có giá 99.990 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). 7. Porsche 911 Carrera 4 / 4S / GTS: Hầu hết các mẫu Porsche 911 đều được trang bị hệ truyền động cầu sau. Nhưng nếu các khách hàng lựa chọn một chiếc Carrera với số "4" đằng sau thì họ sẽ có được hệ truyền động AWD. Chiếc 911 Carrera 4 tiêu chuẩn có giá 98.000 USD (tương đương 2,25 tỷ đồng). Khách hàng có thể lựa chọn hộp số tay 7 cấp hoặc tự động sử dụng PDK của Porsche. 6. Porsche 911 Turbo / Turbo S: Mặc dù hầu hế tất cả các phiên bản 911 đều có động cơ tăng áp, tuy nhiên chỉ một số ít phiên bản được đi kèm với "Turbo". Đây là hai trong số những mẫu xe có khả năng tăng tốc nhanh nhất thế giới. 911 Turbo sẽ tiêu tốn của bạn 161.800 USD (khoảng 3,72 tỷ đồng) và có công suất 540 mã lực. Các phiên bản S sẽ đắt hơn khoảng 200.000 USD nhưng bù lại sức mạnh của nó cũng được gia tăng lên 607 mã lực. 5. Acura NSX: NSX thế hệ đầu tiên đã được rất nhiều khách hàng tin dùng vì nó là một sự thay thế hợp lý cho những chiếc xe thể thao Ý. Chiếc xe sử dụng công nghệ tour-de-force với một hệ thống hỗ trợ hybrid tạo ra công suất 573 mã lực với tốc độ tối đa 307 km/h. Chiếc xe có giá 156.000 USD (khoảng 3,59 tỷ đồng) và đi kèm hệ dẫn động AWD. 4. Audi R8: Đứng đầu trong dòng sản phẩm của Audi, R8 có nhiều tùy chọn cho động cơ V10 theo yêu cầu của khách hàng. Chiếc coupe V10 tiêu chuẩn có giá khởi điểm là 138.700 USD (khoảng 3,19 tỷ đồng) và có công suất 532 mã lực cho phiên bản ở Mỹ. Phiên bản Canada là phiên bản đầy đủ - Plus có công suất 602 mã lực. Về cơ bản, V10 là động cơ có sức mạnh tương đương với các mẫu Lamborghini Huracan đắt tiền. 3. Lamborghini Huracan: Huracan là mẫu siêu xe entry-level của Lamborghini. Xe được trang bị động cơ V10 xuất hiện trong Audi R8 V10 Plus tạo ra công suất 602 mã lực. Huracan sử dụng hộp số ly hợp kép với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng và hệ dẫn động AWD. 2. Lamborghini Aventador: Hiện nay, mẫu xe này chỉ còn vài chiếc đang được rao bán, xe trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên và hệ dẫn động AWD. Một chiếc Aventador tiêu chuẩn có công suất 691 mã lực. 1. Ford Raptor: Xe sở hữu động cơ có thể sản sinh công suất 450 mã lực, điều này khá ấn tượng khi so sánh với các siêu xe Ford GT. Được trang bị công nghệ xe đua - chế độ Baja với khả năng anti-lag trên động cơ. Ford gọi Raptor là “bán tải 911” với mức giá khởi điểm là 50.675 USD (khoảng 1,16 tỷ đồng).

