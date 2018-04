Top 5 mẫu xe đáng chú ý nhất tại Triển lãm ô tô New York 2018

1. Genisis GT Concept: Chiếc xe được cho là mang thiết kế theo hơi hướng tương lai, xe sử dụng động cơ điện và được trang bị những công nghệ vốn đã xuất hiện trên điện thoại thông minh. Thiết kế quyến rũ này lấy cảm hứng từ chiếc Pininfarina, hoặc những chiếc siêu xe khác đến từ Ý và đó là một điểm cộng lớn dành cho hãng xe thuộc sự sở hữu của Hyundai. 2. Atlas Cross Sport Concept : Volkswagen Atlas Cross Sport phiên bản Concept đã có màn ra mắt tại Triển lãm ô tô quốc tế New York năm 2018. Mẫu xe 5 chỗ này được phát triển dựa trên Atlas SUV 7 chỗ được giới thiệu vào năm 2016 và nó sẽ được đưa ra thị trường Mỹ vào 2019. Với kiểu dáng thiết kế thể thao, khỏe khoắn mái xe thuôn hơn cùng với các công nghệ hiện đại đã được mang vào xe. Atlas Cross Sport phiên bản sản xuất sẽ nhận được các động cơ tiên tiến, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion và được xây dựng bên cạnh Atlas Atlas bảy hành khách và Passat tại Chattanooga, Tennessee. 3. Toyota RAV4 2019: So với thế hệ trước, Toyota RAV4 2019 thế hệ mới đã hoàn toàn thay đổi từ nội đến ngoại thất giúp mẫu xe này có một diện mạo ấn tượng và cá tính hơn. RAV4 sẽ cạnh tranh với những mẫu xe như: Honda CR-V, Ford Escape, Mazda CX-5, Chevrolet Equinox, Jeep Compass, Subaru Forester, Nissan Rogue, Nissan X-Trail và Kia SportageHyundai Tucson. 4. Nissan Altima 2019: Nissan Altima 2019 sở hữu thiết kế mang tính lột xác với hoàng loạt công nghệ mới nhất của hãng xe Nhật Bản. Nissan sẽ tung ra mẫu Altima 2019 với một phiên bản độc quyền phát triển dựa trên Platinum VC-Turbo và được cung cấp với số lượng hạn chế từ đầu năm 2018. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Camry và Honda Accord. 5. Huyndai Santa Fe 2019: So với các thế hện trước Huyndai Santa fe 2019 có nhiều nét tương đồng với mẫu xe Kona. Mẫu xe có ba lựa chọn cho động cơ (bao gồm động cơ diesel) và hàng loạt công nghệ mới được ứng dụng. Hiện tại, Hyundai Santa Fe 2019 được bán tại Hàn Quốc với giá từ 26.179 USD (khoảng 592 triệu đồng).

