Top 5 xe sở hữu phiên bản mui trần ấn tượng hơn phiên bản coupe

Jaguar F-Type. Jaguar F-Type là một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp với những đường cong, cạnh sườn và cạnh cứng hợp lý. Thiết kế xe có phần khá giống với E-Type tuy nhiên vẫn chưa xứng tầm. Đường bodyline của xe chạy dọc từ phía trước, qua cụm đèn pha đến giữa đèn hậu thực sự nổi bật trong thiết kế này. Đây là một trong những mẫu coupe luôn được săn đón tại các thị trường khác nhau trên thế giới. Porsche 718 Boxster: Mặc dù chúng tôi nghĩ biểu tượng 911 trông giống một chiếc coupe, chiếc 718 Boxster thực sự đẹp hơn nhiều so với chiếc 718 Cayman. Cả 2 chiếc 718 Boxster và 718 Cayman đều có một thiết kế khác. Giống như thế hệ trước, Boxster loại bỏ phần mái và thiết kế này thực sự rất hiệu quả, rất đẹp. Lamborghini Huracan Spyder: Những chiếc siêu xe được cho là thuần máy móc, nhưng với những phiên bản thực tế như Huracan Spyder, chiếc xe trông thực sự hấp dẫn. Gallardo Spyder cũng rất đẹp, nhưng chiếc Huracan thì phải nói là thực sự tuyệt vời. Huracan Spyder có thiết kế giống như cái nêm như những chiếc siêu xe khác, khiến chiếc xe khá ‘‘ngầu’’ với phần mái có thể tách nhỏ. Pagani Huayra Roadster: Huayra tuy không đẹp nhưng lại đặc biệt theo cách riêng của nó. Chúng ta không có gì để chê trách với phiên bản thông thường, người Ý biết làm thế nào để siêu xe của họ trông thật ấn tượng. Nếu bạn nhìn kỹ kính chắn gió của Huarya Roadster, bạn sẽ nhận thấy mảnh hình tam giác không đúng vị trí. đó là những chi tiết nhỏ khiến Roadster trở nên khác biệt so với phiên bản hardtop (có trần). Mercedes-AMG GT C: Mercedes-AMG GT C là một ‘‘đứa trẻ’’ hoàn hảo trong dòng xe thể thao của Merc. Chiếc xe sở hữu một số bộ phận tương đồng với chiếc AMG GT R và mạnh mẽ hơn AMG GT S. AMG GT C là một chiếc xe đẹp, với phần cản trước và hông xe rộng chiếc xe trông càng đẹp hơn với phiên bản mui trần.

