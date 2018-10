Toyota Hilux Invincible X được trang bị những gì?

Toyota tiếp tục kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của dòng xe bán tải Hilux bằng cách giới thiệu một phiên bản đặc biệt với tên gọi Hilux Invincible X. Đây sẽ là phiên bản dành riêng cho thị trường Anh và chỉ có 150 chiếc được sản xuất. So với bản tiêu chuẩn, Hilux Invincible X vẫn giữ lại những thiết kế trọng tâm của mẫu bán tải này. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao 5.330 x 1.855 x 1.815 mm đi kèm chiều dài cơ sở 3.085 mm. Trong khi đó, kích thước dài x rộng x cao thùng xe phía sau lần lượt là 1.525 x 1.540 x 480 mm. Đầu xe của Toyota Hilux Invincible X vẫn là lưới tản nhiệt hình lục giác với các nan to đi kèm phần viền mạ crom. Cản va trước cũng được thiết kế lại để tạo sự khác biệt và đem đến cho xe vẻ ngoài khỏe khoắn, thể thao hơn. So với Hilux tiêu chuẩn, Hilux Invincible X được phân biệt ở các chi tiết sơn đen bóng như bộ vành hợp kim 18 inch... ... thanh giằng thể thao trên thùng xe và... ... bậc lên xuống bằng thép. Phần cản va sau thiết kế hầm hố cũng được mạ crom sáng bóng. Nội thất xe được phủ bởi tông màu đen làm chủ đạo với toàn bộ khoang ca-bin với vật liệu da cao cấp, các chi tiết kim loại được sơn đen bóng. Vô-lăng 3 chấu đáy vát được sơn đen bóng đem đến cảm giác thể thao. Bên cạnh đó, trên vô-lăng cũng tích hợp các phím điều khiển chức năng. Bảng đồng hồ trên Hilux Invincible X cũng là một chi tiết để phân biệt phiên bản đặc biệt này. Khi khởi động, hiệu ứng logo Invincible X sẽ chạy trên một màn hình TFT đặt giữa hai đồng hồ cơ truyền thống cũng sở hữu dải vạch số màu trắng mới. Hilux Invincible X còn được trang bị sẵn hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng kết nối Bluetooth, camera lùi... ... điều hòa không khí tự động và dàn âm thanh 6 loa. Về động cơ, Hilux Invincible X vẫn sử dụng động cơ D-4D diesel tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 2.4L, sản sinh công suất 148 mã lực. Đi cùng là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Hilux Invincible X được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense gồm: Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chuyển làn, nhận diện biển báo và cruise control. Bên cạnh đó, khả năng vượt qua những địa hình lầy lội và khó khăn cũng là điều mà các kỹ sư Toyota rất chú ý khi thiết kế Hilux Invincible X. Toyota Hilux Invincible X có giá bán ở Anh là 31.046,01 bảng Anh (khoảng 40.797 USD - 944 triệu đồng) và chỉ có 2 màu: Cam Scorched và xanh dương Nebula đi kèm màu nội thất đen.

