Toyota Rush mẫu xe SUV cho các gia đình trẻ

Được nhiều quốc gia ở Đông Nam Á và đặc biệt là tại Indonesia lựa chọn làm xe gia đình với nhiều ưu điểm – thiết kế rộng rãi, an toàn... tháng 9/2018, Rush được Toyota Việt Nam (TMV) chính thức nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam với một phiên bản duy nhất 1.5 AT.



Ngay lập tức, mẫu xe này nhanh chóng tạo được sự chú ý của các khách hàng lần đầu mua xe và đặc biệt là những gia đình trẻ cần một chiếc xe rộng rãi để đi lại mà không quá tốn kém về chi phí ban đầu cũng như vận hành sau khi mua xe.

Với những ưu điểm đó, năm 2019, đã có gần 3.000 xe Toyota Rush được bán ra tại Việt Nam và nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng. Đặc biệt, ở khu vực Đông Nam Á năm 2019, Toyota Rush gần như “làm mưa, làm gió” khi bán ra 83.000 xe – giúp mẫu xe này lọt top những mẫu xe bán chạy nhất khu vực.

Toyota Rush

Vẻ ngoài năng động, thể thao

Toyota Rush không quá to lớn và đồ sộ như các mẫu SUV khác mà có vẻ ngoài gọn gàng, thanh thoát và vẫn giữ được những đường nét khỏe khoắn, nam tính. Chính vì vậy, nó được nhiều khách hàng ví như “tiểu Fortuner”.

Nổi bật phần đầu xe là những đường nét thiết kế thể thao, năng động và hiện đại: Lưới tản nhiệt trên có các nan mảnh nối cụm đèn pha LED (tắt/bật tự động) hai bên và logo xe tạo ra những đường cong liền mạch trong tổng thể thiết kế bề thế, vững chãi. Phía dưới là hốc đèn sương mù hình tam giác góc cạnh.

Phần lưới tản nhiệt dưới hình thang kết hợp cùng hốc đèn sương mù hình

tam giác, mang lại cảm giác góc cạnh, khỏe khoắn cho xe.

Cụm đèn pha LED sắc xảo.

Trong khi đó, phía sau xe được thiết kế gọn gàng, sắc nét với đèn hậu LED thiết kế đẹp mắt. Đèn báo phanh trên cao và bộ cánh gió sau giúp xe thêm tính thể thao. Đi cùng là bộ la-zăng hợp kim, kích thước 17 inch khỏe khoắn góp phần tạo ra khoảng sáng gầm xe lớn cũng như hình ảnh cân đối, bề thế của xe khi nhìn từ bên hông.

Phần mặt sau nối liền sang hai bên tạo cảm giác ổn định, vững chãi

Cùng với đó là những đường gân dập nổi kéo dài dọc thân xe giúp Toyota Rush thêm khỏe khoắn và ấn tượng. Đi kèm với đó, xe còn được trang bị thêm các miếng ốp vòm tối màu giúp cho dòng xe này trở nên cao và cứng cáp hơn.

Nội thất rộng rãi, tối ưu

Không gian nội thất của Toyota Rush được thiết kế đề cao sự rộng rãi, tối ưu nhưng rất gọn.

Với kích thước kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.435 x 1.695 mm x 1.705 mm. Chiều dài cơ sở 2.685 mm và khoảng sáng gầm 220 mm, Toyota Rush có đủ không gian thoải mái cho 7 người.

Không gian nội thất xe mang đến sự hiện đại, gọn gàng.

Trong đó, hàng ghế thứ hai có thanh trượt để điều chỉnh khoảng cách để chân theo tỉ lệ gập 60:40 và điều chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế thứ ba có đủ chỗ cho những người lớn có chiều cao trung bình; Khi cần tăng không gian để đồ, hàng ghế thứ ba có thể gập theo tỉ lệ 50:50, giúp tăng thể tích khoang hành lý từ 213L lên 514L.

Bên cạnh đó, Toyota Rush còn được trang bị rất nhiều hốc để đồ ở các vị trí khác nhau tạo sự tiện lợi cho người dùng.

Xe được bố trí nhiều không gian để đồ tiện lợi.

Gập ghế dựng đứng ở hàng ghế thứ 3 tạo ra sàn phẳng và không gian để đồ rộng rãi phía sau xe.

Không chỉ sở hữu không gian rộng rãi, Toyota Rush còn nhiều trang bị tiện nghi: Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, vô-lăng ba chấu thể thao bọc da... Màn hình DVD 7 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth, wifi, HDMI. Đi cùng là hệ thống âm thanh tới 8 loa, nguồn điện 12V ở các hàng ghế, gương chiếu hậu trong xe hai chế độ ngày/đêm...

Điểm cộng khác cho Toyota Rush là hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau giúp đảm bảo cung cấp sự thoáng mát cho cả những người ngồi cuối xe.

Vận hành bền bỉ, ổn định và an toàn



Tại Việt Nam, Toyota Rush chỉ có một phiên bản động cơ duy nhất - 1.5 lít cho công suất 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 4 cấp.

Với khoảng sáng gầm xe cao – 220mm và bán kính vòng quay nhỏ (5,2m) nên xe có thể linh hoạt di chuyển ở nhiều dạng địa hình khác nhau.

Đặc biệt, Rush có được sức đẩy tốt khi lên dốc và chở tải phía sau nhờ hệ dẫn động cầu sau.

Nhiều người mới nhìn qua thông số có thể nghĩ, Rush khó đáp ứng được những điều kiện địa hình khác nhau của Việt Nam.

Nhưng với hệ thống dẫn động cầu sau, tay lái trợ lực điện và hệ thống treo trước McPherson và treo sau phụ thuộc đa liên kết... Toyota Rusch có một sức mạnh giống như một chiếc SUV hạng trung với khả năng tăng tốc, chịu tải tốt. Đồng thời khả năng chịu lực vặn, xoắn của xe cũng rất tốt trên mọi địa hình nhờ thiết kế khung xe rời.

Trong chuyến trải nghiệm Tây Bắc mới đây, anh Nguyễn Văn Thắng một chuyên gia thử xe chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ trước khả năng leo dốc và ôm cua của Rush. Dù chỉ là mẫu SUV có dung tích 1.5 nhưng với việc sử dụng cầu sau và thiết kế khung xe rời đã giúp cho xe không bị văng hay đuối khi phải liên tục phải leo những con dốc của Tây Bắc. Khả năng cách âm và độ chịu tải cũng rất tốt, khi trên xe có tới 4 người lớn nhưng chiếc Toyota Rush vẫn nhẹ nhàng vượt qua dốc Cun, con đèo huyền thoại - Thung Khe (Hòa Bình)...".

Dù có phải qua nhiều loại địa hình khác nhau thì Rush vẫn cho thấy được sự bền bỉ.

"Rush hoàn toàn đủ sức để vận hành một cách tương đối nhàn nhã trên cả hành trình có tới khoảng 300km đèo dốc quanh co. Với sức cơ động nhờ kích thước nhỏ gọn và khoảng sáng gầm xe lớn (220mm), vô lăng dẫn hướng lái chuẩn kết hợp hệ dẫn đồng cầu sau nên hành trình dù dài, quanh co, dốc cao cũng trở nên dễ dàng” – anh T. G, 36 tuổi – chuyên gia trải nghiệm xe vừa từ Hà Giang trở về Hà Nội cùng mẫu Rush cho biết.

Ngoài ra, đây là mẫu xe hướng tới các gia đình nên yếu tố an toàn cũng được Toyota ưu tiên và đề cao.

Toyota Rush đạt chứng nhận an toàn 5 sao Asean NCAP và trang bị hàng loạt các tính năng an toàn như: Hệ thống 6 túi khí xung quanh xe, đèn báo dây đai an toàn ở tất cả các ghế, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng thân xe điện tử ESP và kiểm soát lực kéo TCS...

Tại Việt Nam, Toyota Rush có mức giá 668 triệu đồng với 6 tùy chọn màu sắc đó chính là: Bạc, trắng, đỏ vang, đỏ, đen, đồng./.