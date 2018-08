Toyota Vios 2018 phiên bản “giá rẻ” được trang bị những gì?

Toyota Vios 1.5E MT 2018 là phiên bản được nhắm tới nhóm khách hàng là các doanh nghiệp vận tải hành khách (taxi, xe du lịch hay Grab). Phiên bản này chỉ được trang bị các tính năng cơ bản đi cùng giá bán 531 triệu đồng. Về thiết kế tổng thể, xe không có nhiều khác biệt so với 2 phiên bản cao cấp hơn là Vios 1.5G CVT và 1.5E CVT. Tuy nhiên, phiên bản Vios 1.5E MT 2018 không được trang bị một số tính năng như: Đèn pha projector và đèn định vị LED, đèn sương mù trước, Vios 1.5E MT 2018 chỉ được trang bị đèn halogen dạng chóa bình thường. Đuôi xe không có nhiều khác biệt giữa các phiên bản này. Tuy nhiên, ở phiên bản 1.5E MT đèn hậu chỉ là dạng bóng thường không phải LED. Nội thất xe có lẽ là nơi có nhiều khác biệt nhất và chỉ ở mức vừa đủ dùng. So với 2 phiên bản Vios 1.5G CVT và 1.5E CVT, thì ghế Vios 1.5E MT chỉ được nỉ/ Vô-lăng của Toyota Vios 1.5E MT không được tích hợp các phím điều khiển. Cụm đồng hồ kỹ thuật dạng analog chứ không phải đồng hồ Optitron tự phát sáng tăng cường khả năng hiển thị với sự chính xác cao như trên hai phiên bản Vios 1.5G CVT và 1.5E CVT. Cụm điều khiển trung tâm và giải trí cũng khá đơn giản. Xe chỉ được trang bị đầu CD 1 đĩa kết nối với 4 loa, hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Ngoài ra, ở phiên bản số sàn - Vios 2018 cũng chỉ được trang bị chìa khóa cơ thay vì chìa khóa thông minh. Xe vẫn được trang bị động cơ 2NR-FE 1.5L 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, sản sinh công suất 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút nhưng đi cùng hộp số sàn 5 cấp. Vios 1.5E MT 2018 vẫn được trang bị các tính năng an toàn: Hệ thống hỗ trợ cân bằng thân xe (VSC), 7 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)... Nhưng lại không được trang bị hệ thống cảm biến lùi như hai phiên bản số tự động.

Toyota Vios 1.5E MT 2018 là phiên bản được nhắm tới nhóm khách hàng là các doanh nghiệp vận tải hành khách (taxi, xe du lịch hay Grab). Phiên bản này chỉ được trang bị các tính năng cơ bản đi cùng giá bán 531 triệu đồng. Về thiết kế tổng thể, xe không có nhiều khác biệt so với 2 phiên bản cao cấp hơn là Vios 1.5G CVT và 1.5E CVT. Tuy nhiên, phiên bản Vios 1.5E MT 2018 không được trang bị một số tính năng như: Đèn pha projector và đèn định vị LED, đèn sương mù trước, Vios 1.5E MT 2018 chỉ được trang bị đèn halogen dạng chóa bình thường. Đuôi xe không có nhiều khác biệt giữa các phiên bản này. Tuy nhiên, ở phiên bản 1.5E MT đèn hậu chỉ là dạng bóng thường không phải LED. Nội thất xe có lẽ là nơi có nhiều khác biệt nhất và chỉ ở mức vừa đủ dùng. So với 2 phiên bản Vios 1.5G CVT và 1.5E CVT, thì ghế Vios 1.5E MT chỉ được nỉ/ Vô-lăng của Toyota Vios 1.5E MT không được tích hợp các phím điều khiển. Cụm đồng hồ kỹ thuật dạng analog chứ không phải đồng hồ Optitron tự phát sáng tăng cường khả năng hiển thị với sự chính xác cao như trên hai phiên bản Vios 1.5G CVT và 1.5E CVT. Cụm điều khiển trung tâm và giải trí cũng khá đơn giản. Xe chỉ được trang bị đầu CD 1 đĩa kết nối với 4 loa, hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Ngoài ra, ở phiên bản số sàn - Vios 2018 cũng chỉ được trang bị chìa khóa cơ thay vì chìa khóa thông minh. Xe vẫn được trang bị động cơ 2NR-FE 1.5L 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, sản sinh công suất 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút nhưng đi cùng hộp số sàn 5 cấp. Vios 1.5E MT 2018 vẫn được trang bị các tính năng an toàn: Hệ thống hỗ trợ cân bằng thân xe (VSC), 7 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)... Nhưng lại không được trang bị hệ thống cảm biến lùi như hai phiên bản số tự động.