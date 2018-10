Trật tự mới trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam

Với việc đáp ứng đủ các quy định của Nghị định 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu linh kiện và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô đã được Chính phủ ban hành; và Thông tư 03 (Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 116); tháng 9 //2018, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam bắt đầu sôi động trở lại sau nhiều tháng ảm đạm do thiếu nguồn cung.

Cụ thể, trong tháng 9/2018, nhiều mẫu xe bán tải như Ford Ranger mới, Toyota Hilux mới... đã được thông quan và cung ứng ra thị trường. Với nguồn cung được khai thông, trong tháng 9/2018 tổng doanh số của phân khúc bán tải đạt tới 1.872 xe, tăng 67% so với tháng 8/2018 (1.122 xe).

Phân khúc xe bán tải trong tháng 9/2018 đã có nhiều thay đổi so với tháng 8/2018.

Chính vì điều này, danh sách các mẫu xe bán tải bán chạy nhất trong tháng 9/2108 (theo số liệu thống kê từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA)) đã có khá nhiều thay đổi, với sự xáo trộn ở vị trí dẫn đầu.

Đáng chú ý trong tháng 9/2018, mẫu bán tải Ford Ranger sau khi nguồn cung được khai thông đã nhanh chóng trở lại vị trí số 1 về doanh số trong phân khúc này với 624 xe được bán ra. Với kết quả này, doanh số trong tháng 9/2018 của Ranger tăng tới hơn 275% so với tháng 8/2018 (166 xe). Những tháng trước đó, Ford Ranger đã tụt hạng liên tục vì không đủ xe để bán.

Xếp ngay sau Ford Ranger về doanh số trong tháng 9/2018 là mẫu Chevrolet Colorado của GM với 456 xe được bán ra, tăng gần 11% so với tháng 8/2018 (412 xe).

Ngoài ra, trong tháng 9/2018 cũng đánh dấu sự thay đổi của mẫu Toyota Hilux khi bất ngờ vươn lên vị trí thứ 3 thay vì gần cuối danh sách như tháng 8/2018. Cụ thể, trong tháng 9/2018 đã có 334 xe Hilux được bán ra thị trường tăng tới 316% so với tháng tháng 8/2018 (73 xe).

Ford Ranger trong tháng 9/2018 đã trở lại vị trí số 1 về doanh số trong phân khúc nhờ nguồn cung được khai thông.

Vị trí thứ 4 của danh sách này là mẫu bán tải Mitsubishi Triton với doanh số 294 xe tăng 19% so với tháng 8 (246 xe). Trong khi đó, Mazda BT-50 lại tụt tới 2 bậc xuống vị trí số 5 trong 9/2018 khi chỉ bán được 149 xe, giảm 33% so với tháng 8/2018.

Đứng cuối cùng trong danh sách những mẫu bán tải bán chạy nhất tháng 9/2018 vẫn là mẫu Isuzu D-Max với 15 xe được bán ra. Doanh số của mẫu bán tải này tuy tăng so với tháng 8/2018 (3 xe) nhưng so với các đối thủ trong phân khúc thì mẫu D-Max này vẫn còn “thua” rất nhiều.

Nhìn nhận về trật tự mới trên phân khúc xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 9/2018, ông Nguyễn Văn Hùng (chủ một đại lý kinh doanh xe tại Hà Nội) cho biết, việc thay đổi này là hoàn toàn dễ hiểu vì trước đó do nguồn cung xe nhập khẩu không đủ, các hãng chỉ còn xe tồn để bán nên kết quả kinh doanh không thể như mong đợi dù nhu cầu của khách hàng rất cao. Ví dụ như mẫu Ford Ranger, trong năm 2017 doanh số của mẫu xe này luôn dẫn đầu phân khúc ở các tháng. Nhưng sang nửa đầu 2018 do nguồn cung không có, các đại lý chỉ còn xe tồn nên doanh số của Ranger liên tục sụt giảm so với các đối thủ.

“Tuy nhiên, trong tháng 9/2018, khi nguồn cung trở lại bình thường, cùng với việc giới thiệu phiên bản mới, mẫu Ranger vươn lên trở lại vị trí số 1 về doanh số trong phân khúc xe bán tải là điều không có gì bất ngờ. Còn việc mẫu Hilux bất ngờ vươn lên vị trí số 3 với sự tăng trưởng doanh số lên tới 316% trong tháng qua là nhờ có một lượng xe đã được thông quan và đây lại là phiên bản mới với nhiều cải tiến nên được khách hàng chú ý, lựa chọn” – ông Nguyễn Văn Hùng nói.

Với việc ra mắt phiên bản mới, doanh số của Isuzu D-Max trong tháng 9/2018 cũng đã được cải thiện. Nhưng so với các đối thủ trong phân khúc thì vẫn còn khoảng cách rất xa.

Ông Phạm Văn Dũng – Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ, nguồn cung dồi dào của dòng sản phẩm xe bán tải trên thị trường là yếu tố giúp cho doanh số các mẫu xe này có lại được kết quả kinh doanh ấn tượng trong tháng 9/2018.

“Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam từ giờ tới cuối năm sẽ rất sôi động do nhu cầu của người tiêu dùng đang rất cao trong khi nguồn cung hiện vẫn chưa đáp ứng đủ. Bên cạnh đó, thị trường cuối năm luôn là khoảng thời gian người dân mua sắm nhiều hơn trong đó có cả ô tô nên nhu cầu sẽ tăng cao hơn. Một lý do khác đó là việc các hãng liên tục cho ra mắt các phiên bản mới của các mẫu xe hiện tại hay mẫu xe mới thời gian qua cũng là yếu tố giúp thúc đẩy nhu cầu mua xe của người dân dịp cuối năm” - ông Phạm Văn Dũng nhận định./.

