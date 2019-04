Video: Mercedes G63 so tài với Audi RS3 và Cayman GTS

Điều đầu tiên phải công nhận, Mercedes-AMG G63 sở hữu sức mạnh lớn hơn nhiều so Porsche Cayman GTS hay Audi RS3. Đồng thời giá cũng đắt gấp 2 lần so với chiếc Porsche và gấp 3 lần so với chiếc Audi.

Về sức mạnh động cơ, chiếc G63 sử dụng động cơ twin turbocharged V8 4.0 L sản sinh công suất 577 mã lực và mô men xoắn 850 Nm, cho phép xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,5 giây.

Tiếp theo là chiếc Audi RS3 với động cơ turbocharged 5 xi lanh 2.5 L, xe có công suất 394 mã lực và mô men xoắn 480 Nm. Nó có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,1 giây và cũng như chiếc G63, Audi RS3 được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh.

Cuối cùng là chiếc Porsche Cayman GTS có công suất 360 mã lực và mô men xoắn 420 Nm đến từ động cơ turbocharged 4 xi lanh 2.5 L. Chiếc Cayman cũng có thời gian gia tốc là 4,1 giây miễn là bạn sử dụng phiên bản PDK thay vì hộp số sàn 6 cấp, trong trường hợp đó thời gian tăng tốc sẽ là 4,6 giây.

Cuộc đua này được Top Gear tổ chức và nhiệm vụ ngồi sau vô lăng để vượt mặt chiếc RS3 và chiếc Cayman thuộc về Rory Reid. Thực sự anh ta đã làm việc này rất tốt, và để biết những điều xảy ra tiếp theo hãy cũng xem video này.

