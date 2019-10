Video xe VinFast bị “tra tấn” trong thử nghiệm của ASEAN NCAP

Theo đoạn video clip được cho là quay tại trung tâm thử nghiệm xe chính thức của ASEAN NCAP, 3 mẫu xe VinFast là Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil đã trải qua các bài test đâm trực diện và đâm ngang hông ở tốc độ cao, giống như các bài thử đã từng thực hiện tại các trung tâm kiểm định độc lập trước đó.

Hình ảnh xe VinFast trong bài thử nghiệm của ASEAN NCAP.

Điểm khác biệt trong những hình ảnh lần này so với các đoạn video lộ diện trước đây là các mẫu xe VinFast tham gia thử nghiệm đều được dán logo của ASEAN NCAP.

Thông qua các bài test này, các chuyên gia của ASEAN NCAP sẽ đánh giá lần lượt các hạng mục liên quan đến an toàn của xe như độ cứng và độ biến dạng của thân vỏ, các phần cạnh sắc nhọn trên thân vỏ sau va chạm, các chức năng, tính năng của xe sau khi va chạm, vị trí và tốc độ của túi khí khi nổ, khả năng bảo vệ hành khách…

Dưới đây là video clip 3 mẫu xe VinFast bị “tra tấn” trong các bài thử nghiệm va chạm tại Trung tâm thử nghiệm xe của ASEAN NCAP:





ASEAN NCAP là chữ viết tắt của ASEAN New Car Assessment Program - gọi là Uỷ Ban Đánh Giá Ô tô Mới Cho Các Nước Trong Khu Vực Đông Nam Á. Tổ chức này được thành lập vào 07/12/2011 với mục đích phổ biến kiến thức cho người tiêu dùng về tầm quan trọng của những chiếc xe an toàn. Là tổ chức đánh giá mức độ an toàn của xe ô tô mới ở Đông Nam Á và sẽ xếp hạng theo “tiêu chuẩn sao”, từ 1 đến 5 sao. Chiếc xe nào được xếp hạng sao càng cao thì sẽ càng an toàn.