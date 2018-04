Xe điện giá rẻ FOMM One 438 triệu đồng tại Triển lãm ô tô Bangkok

Hãng xe đứng đầu thị trường là Toyota đã đi tiên phong trong việc đăng ký và nhận được sự ưu tiên của BoI dưới hạng mục hybrid và là hãng đầu tiên sản xuất mẫu xe mới theo chủ đề với mẫu Toyota C-HR Hybrid. Các hãng xe sang BMW và Mercedes-Benz cũng tiếp nối, trong đó Mercedes đã công bố đầu tư 100 triệu Euro để mở rộng nhà máy sản xuất hiện tại và nhà máy lắp ráp pin hybrid mới. Cuộc chơi còn có các hãng xe khác, như một chi nhánh tại Thái Lan của tập đoàn Nhật Bản FOMM Corporation sẽ đăng ký nhận ưu đãi BoI để chế tạo xe điện tại Chon Buri, và dây chuyền lắp ráp sự kiến bắt đầu hoạt động từ tháng 8. Chiếc xe được nhắc đến ở đây là FOMM One, trong đó FOMM là viết tắt của “First One Mile Mobility”. Chiếc xe điện cỡ nhỏ này được ra mắt lần đầu tại Triển lãm Ô tô Bangkok 2018 và FOMM nhận đơn đặt trước 2.000 mẫu xe với giá 599.900 baht (khoảng 438 triệu đồng). Sau đó FOMM One sẽ có giá 664.000 bath (khoảng 485 triệu đồng). Việc giao hàng dự kiến bắt đầu trong năm tới và FOMM đang xem xét xuất khẩu sang các thị trường ASEAN và châu Âu trong tương lai. FOMM One trông giống xe đồ chơi và được chế tạo như một mẫu xe giá rẻ, có mùi nhựa khó chịu. Đáng ngạc nhiên xe có tới 4 chỗ ngồi dù chỉ dài 2.585mm và rộng 1.295mm. Chỉ có 1 bàn đạp cho phanh, người lái sẽ phải dùng lẫy gẩy số trên vô-lăng nếu muốn tăng tốc. FOMM One nặng 630 kg, sử dụng pin lithium-ion 12 kWh nạp năng lượng cho 2 động cơ 5 kW trong bánh xe trước. Việc sạc sẽ mất 6 tiếng, khi sạc đầy sẽ đi được 160 km dưới tiêu chuẩn WLTC, theo thông tin từ nhà sản xuất. FOMM còn tuyên bố, One có thể nổi trên nước nếu gặp phải tình trạng lũ lụt, cùng hệ thống làm mát công suất cao để đánh bại thời tiết nóng nực.

