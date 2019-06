Xe đua F1 của tay đua quá cố Niki Lauda chuẩn bị được đấu giá

Sắp tới đây, chiếc xe đua Công thức 1 từng được tay đua quá cố Niki Lauda sử dụng trong một số chặng đua vào mùa giải năm 1975 sẽ được mang lên sàn đấu giá.

Chiếc xe sẽ có mặt trong một phiên đấu giá được tổ chức bởi công ty Gooding & Company trong khuôn khổ sự kiện Pebble Beach vào tháng 8 năm nay.

Đây là một chiếc Ferrari 312T với số khung 022, từng được Niki Lauda cầm lái trong 5 chặng đua Công thức 1 mùa giải 1975. Khi lái chiếc xe này, Niki Lauda đã giành tổng cộng 5 pole (vị trí xuất phát đầu tiên) cùng chiến thắng tại chặng đua tại Pháp. Với sự giúp đỡ của chiếc xe này cùng một chiếc Ferrari 312T khác, Niki Lauda đã giành chức vô định của mùa giải năm đó.

Ở với chủ nhân hiện tại, chiếc xe được bảo quản và chăm sóc cũng như phục chế bởi các chuyên gia Ferrari tại Dennison International, Byers Custom and Restoration.

Chiếc xe cũng từng có mặt tại Pebble Beach Concours d'Elegance vào năm 2017, năm ấy, xe đã được trao tặng giải thưởng hạng 3 về mức độ nguyên bản của mình trong phân khúc xe cổ. Cũng tại sự kiện nói trên, chiếc xe cũng đã được di chuyển tại một số chương trình kín dành cho khách hàng đặc biệt.

Ferrari 312T sử dụng động cơ 12 xylanh, dung tích 3.0 lít hút khí tự nhiên, kết hợp cùng hộ số tuần tự nằm ngang, được đặt phía trước trục bánh sau. "Chiếc xe này đã từng tham gia vào cuộc đua Monaco Historic GP và giải đua FIA Master Historic Formula One.

Được chứng minh bởi hạng ba so với những chiếc xe cùng phân khúc tại Pebble Beach Concours d'Elegance 2017, chiếc xe này được chào đón trên các lĩnh vực trình diễn quy mô lớn. Chiếc xe thân thiện đáng ngạc nhiên khi được sử dụng, và những khách hàng tiềm năng không nên ngại sử dụng nó.

Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao chủ nhân của chiếc Ferrari 312T này lại có ý định bán nó. Tuy nhiên, rất có thể lý do đứng sau việc này là do Niki Lauda vừa mất trong thời gian gần đây có thể khiến mọi thứ liên quan đến ông tăng giá một cách chóng mặt. Theo dự tính, chiếc xe này sẽ có giá vào khoảng 6 đến 8 triệu USD trên sàn đấu giá./.