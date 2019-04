Porsche ra mắt Cayenne Coupe, hướng đến phân khúc SUV-Coupe

Mới đây, Porsche đã ra mắt biến thể Coupe dành cho mẫu SUV Cayenne của mình. Giống như những biến thể Cayenne thế hệ thứ 3 trước đây, xe vẫn được phát triển trên nền tảng khung gầm MLBevo với phần mui xe được vuốt cong ở phía sau. Với biến thể này, Porsche Cayenne Coupe sẽ gia nhập thêm phân khúc SUV-Coupe với những đối thủ như Mercedes-Benz GLE Coupe, BMW X6 và Audi Q8. Bên ngoài, Porsche nâng cấp nhẹ ngoại hình của Cayenne Coupe với những đường nét sắc xảo hơn so với những phiên bản khác. Ở đầu xe, kính chắn gió và cột A của xe được thiết kế thoải hơn, điều này giúp phần mui xe thấp hơn bản thường 19,8 mm. Cửa sau cũng được thiết kế lại với phần đuôi dài và thấp hơn, cản va sau thiết kế to hơn cùng với đó là vị trí đặt biển số mới. Porsche tích hợp cho Cayenne Coupe hai cánh lướt gió, một được gắn cố định trên mui xe và một cánh gió chủ động đặt dưới kính sau với khả năng đóng mở ở vận tốc trên 90 km/h. Porsche cũng cung cấp cho Cayenne Coupe ba gói nâng cấp thể thao, bao gồm những chi tiết nâng cấp như mâm xe GT kích thước 22 inch, bọc da nội thất, ốp carbon cùng Alcantara, và cả hệ thống ống xả thể thao của hãng. Phía trên, Cayenne Coupe sẽ là mẫu xe đầu tiên và duy nhất của dòng Cayenne sở hữu tùy chọn mui xe bằng sợi carbon, nếu không muốn tùy chọn này, khách hàng vẫn có thể sở hữu cửa sổ trời Panorama. Xe cũng được trang bị hệ thống treo chủ động PASM (Porsche Active Suspension Management) mới của Porsche. Chủ tịch của Porsche, ông Oliver Blume cho biết: "Biến thể Coupe này bao gồm tất cả các điểm nổi bật về kỹ thuật của Cayenne ở thời điểm hiện tại, nhưng có thiết kế năng động hơn cùng các chi tiết kỹ thuật mới giúp định vị nó ở phân khúc cao hơn, thể thao và cảm xúc hơn". Khoang nội thất của Porsche Cayenne Coupe không có gì thay đổi so với những phiên bản khác hiện đang được bán trên thị trường. Xe vẫn được trang bị màn hình cảm ứng lớn được đặt tại bảng điều khiển trung tâm, táp-lô ốp kim loại với đồng hồ thể thao đặt giữa, ghế chỉnh điện 8 hướng,… Bên cạnh cấu hình bốn ghế thể thao phía sau, Porsche cũng sẽ sẵn sàng thay băng ghế này thành băng ghế bình thường như trên những mẫu Cayenne khác cho khách hàng. Ở ghế sau, trần xe sẽ thấp hơn 30 mm do thiết kế vuốt thấp của đuôi xe. Về cốp sau, Porsche cho biết Cayenne Coupe sẽ có dung tích cốp bình thường ở mức 622 lít và dung tích cốp sẽ nâng lên thành 1.537 lít nếu gập hàng ghế sau xuống. Trên phiên bản động cơ Turbo, cốp sau của Cayenne Coupe sẽ chỉ còn 600 lít bình thường và 1.509 lít khi gập ghế. Porsche sẽ bán ra hai biến thể động cơ gồm động cơ V6 và động cơ V6 tăng áp kép. Ở phiên bản V6, Cayenne Coupe sở hữu sức mạnh 335 mã lực cùng 450 Nm mô-men xoắn. Với sức mạnh này, Cayenne Coupe V6 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây và đạt vận tốc tối đa 251 km/h. Porsche cũng bán ra song song phiên bản Cayenne Turbo mang động cơ V8 tăng áp kép, sản sinh công suất cực đại 549 mã lực và 770 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trong 3,7 giây và đạt vận tốc tối đa lên đến 286 km/h. Những chiếc Porsche Cayenne Turbo đầu tiên sẽ đến tay khách hàng vào quý III năm nay. Giá khởi điểm cho phiên bản Coupe của Cayenne sẽ là 75.300 USD cho phiên bản động cơ V6 và 130.100 USD cho phiên bản động cơ V8 tăng áp kép./.

