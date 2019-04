Rà soát thực trạng đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe

Sáng nay (22/4), tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UB ATGTQG) và Hiệp hội Các nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM), đã chính thức ký kết hợp tác về ATGT 2019. Đồng thời, BTC cũng đã công bố chủ đề nghiên cứu năm 2019 với tên gọi “Thực trạng công tác đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại Việt Nam và giải pháp cải thiện”.

Trong 5 năm qua, với sự hỗ trợ từ UB ATGTQG, các thành viên trong Hiệp hội VAMM đã liên tục thực hiện nhiều hoạt động nâng cao ATGT trên toàn quốc, từ đào tạo, hướng dẫn lái xe an toàn, tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đến đầu tư và áp dụng các công nghệ an toàn, tiên tiến trên các sản phẩm xe máy cung cấp ra thị trường Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác về ATGT 2019 giữa Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UB ATGTQG) và Hiệp hội Các nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM).

Đặc biệt, từ 2014 tới nay, VAMM đã tiến hành đào tạo, tuyên truyền về ATGT cho hơn 13 triệu học viên, trong đó có hơn 8 triệu học sinh trung học, hơn 2 triệu học sinh tiểu học và hơn 300.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên; trao tặng hơn 200.000 mũ bảo hiểm và triển khai nhiều khóa hướng dẫn lái xe chuyên sâu cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Ngoài ra, “Quỹ nghiên cứu ATGT xe máy” được VAMM thành lập từ năm 2015, đã tài trợ cho 5 nghiên cứu khoa học về ATGT và 1 cuộc thi phim sáng tạo về văn hóa giao thông, đem lại kết quả hữu ích cho quá trình xây dựng, hoàn thiện các chính sách và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, được các cơ quan có liên quan, người dân và dư luận đánh giá cao.

Ông Keisuke Tsuruzono, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất Xe máy Việt Nam

Ông Keisuke Tsuruzono, Chủ tịch VAMM cho biết, sự hợp tác lần thứ 5 liên tiếp này sẽ mở rộng số lượng và nâng cao chất lượng các hoạt động an toàn giao thông trong năm 2019. Cụ thể, VAMM sẽ hỗ trợ đào tạo kiến thức về an toàn giao thông cho hơn 5 triệu học viên (tăng 130% so với năm 2018), trao tặng 31.000 mũ bảo hiểm xe máy cho người dân trên toàn quốc.

Đồng thời, VAMM sẽ tài trợ triển khai nghiên cứu với chủ đề "Thực trạng công tác đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại Việt Nam và giải pháp cải thiện". Dự kiến, kết quả nghiên cứu sẽ được công bố vào tháng 2/2020.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách UB ATGTQG

Về phía phía UB ATGTQG, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách UB ATGTQG cho biết: “Tôi rất ấn tượng và đánh giá cao kết quả hợp tác về ATGT với VAMM trong những năm qua. Thời gian vừa qua, chất lượng công tác đào tạo sát hạch lái xe đã có nhiều bước tiến vượt bậc: chuẩn hóa sân tập lái, bổ sung các thiết bị mô phỏng tình huống đường dốc, nơi đường bộ giao cắt với đường sắt không có rào chắn; sử dụng thiết bị chấm điểm tự động trong sát hạch lý thuyết và thực hành, tăng cường kiểm tra giám sát...

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tuy nhiên, khi còn có tai nạn giao thông thì nhiệm vụ của các cơ quan quản lý là còn phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp an toàn hơn, trong đó có nhân tố con người. Đây là công việc thường xuyên liên tục và là một quá trình không có điểm dừng. Bởi vậy chương trình nghiên cứu 2019 chọn chủ đề này nhằm tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong quản lý chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe trên thế giới, kết hợp với phân tích các yêu cầu, thực trạng tại Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp để tiếp tục nâng cao công tác quản lý chất lượng đào tạo sát hạch lái xe tại Việt Nam".

Cũng tại sự kiện, VAMM và UB ATGTQG đã công bố kết quả cuộc thi làm phim về ATGT “Tôi biết - Tôi thay đổi” được triển khai năm 2018. Cuộc thi đã thu sự tham gia của 103 tác phẩm dự thi với nhiều đối tượng khác nhau, từ các nhóm làm phim chuyên nghiệp cho đến nhóm học sinh/phụ huynh trung học và nhóm sinh viên đại học, thông tin về cuộc thi đã tiếp cận gần 6,5 triệu người, tổng lượt xem cán mốc hơn 2 triệu lượt./.