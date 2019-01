7 điều tài xế cần biết để chống lại cơn buồn ngủ khi đang lái xe

PC_Article_AfterShare_1

Có thể nói, do nhiều nguyên nhân, lái xe sau một thời gian dài mệt mỏi luôn là trường hợp nguy hiểm. Theo kết quả công bố của Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho thấy 20% các vụ tai nạn và 12% các vụ "suýt tai nạn" là do tài xế ngủ gật khi đang điều khiển trên đường.

Những cách chống buồn ngủ khi lái xe hiệu quả.

Dưới đây là những cách có thể giúp các tài xế phá tan cơn buồn ngủ, giúp tài xế lái xe an toàn và xử lý tình huống một cách tốt nhất.

1. Ngủ đủ và sâu giấc trước khi lái xe

“Cách tốt nhất để chống ngủ gật là phải ngủ đủ”. Người lớn cần giấc ngủ sâu trong khoảng thời gian 7 tiếng mỗi ngày. Nếu thiếu một trong hai yếu tố trên, có thể coi là thiếu ngủ.

2. Tấp vào lề, ngủ 15 phút

15 phút là thời gian tối thiểu của một giấc ngủ trưa. Chỉ cần chợp mắt thoáng qua 15 phút, não bộ sẽ được nghỉ ngơi, và sau khi tỉnh dậy bạn sẽ thấy cơ thể đã được “sạc" lại ít nhất 50% "pin", tiếp tục cuộc hành trình.

3. Xuống xe, uống nước, rửa mặt, đi vệ sinh

Khi mệt mỏi, tự bản thân cơ thể sẽ đòi hỏi được nghỉ ngơi. Sau 2 tiếng chạy xe liên tục, tài xế nên dừng và xuống xe, rồi mới tiếp tục lái. Theo một số chuyên gia về sức khỏe, không nên lái xe liên tục trong 4 giờ đồng hồ. Vì khi đó não bộ đã làm việc quá sức, cơ thể không còn khả năng tập trung. Trong tình huống lái xe một mình, các chuyên gia khuyến cáo khi cảm thấy buồn ngủ, tài xế nên xuống xe rửa mặt đi vệ sinh có thể làm cho bạn tỉnh ngủ đến không ngờ, rất hiệu quả khi mệt mỏi.

4. Giữ cabin mát mẻ

Giữ cho buồng lái được thông thoáng, mát mẻ sẽ giúp các tài xế thoải mái hơn và tránh những cơn buồn ngủ. Mở cửa sổ của xe để không khí lọt vào. Điều này đặc biệt tốt nếu cabin nóng còn bên ngoài lại lạnh. Giống như lặn vào trong nước lạnh, không khí lạnh sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn.

5. Tập một vài động tác đơn giản

Tại mỗi khoảng nghỉ, tay lái nên tập một vài động tác giãn cơ đơn giản trong vòng 10-15 phút. Điều này có tác dụng giúp tinh thần thoải mái và cơ thể khỏe mạnh hơn, hạn chế một số bệnh về khớp tay, chân và cổ… Việc tài xế ý thức được sức khỏe của mình là vô cùng quan trọng, những thói quen tốt dần dần sẽ hình thành nên những tay lái tốt hơn.

6. Tránh sử dụng các loại thuốc an thần, rượu, bia

Có lẽ, đây là điều luôn được đặc biệt lưu ý. Việc sử dụng thuốc chống buồn ngủ hiện đã bị cấm. Rượu, bia cũng là những chất kích thích gây ức chế thần kinh trung ương, người uống rượu thường không đủ tỉnh táo. Vì vậy, cần triệt để không uống rượu, bia trước khi lái xe.

7. Dùng một số sản phẩm hỗ trợ

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Uống một tách cà phê hoặc sử dụng các sản phẩm có caffein

Caffein trong cà phê sẽ giúp tài xế tỉnh táo khi làm việc

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Vốn là loại thức uống mang lại sự tỉnh táo khi làm việc, cà phê và trà cũng là một giải pháp chống ngủ gật hữu hiệu. Tuy nhiên, sử dụng liên tục trong hành trình dài có thể làm cơ thể mệt mỏi quá mức, dù không ngủ gật, nhưng lái xe vẫn không thể tập trung dẫn đến tai nạn.

Nhai kẹo cao su hoặc ngậm kẹo

Sự vận động của cơ hàm sẽ giúp bạn rất ít khi thấy mệt mỏi. Kết hợp với nhai kẹo, ngậm kẹo, hãy ngồi thẳng lưng và cố gắng chuyển động mắt nhiều hơn.

Sử dụng các sản phẩm tăng cường trí nhớ và sự tập trung

Đây không phải là biện pháp làm giảm cơn buồn ngủ và tăng cường tập trung cao độ ngay lập tức, nhưng các sản phẩm này có thể hỗ trợ cải thiện tuần hoàn não, tăng cường sự tập trung và cải thiện trí nhớ, giúp duy trì sức khỏe của não bộ và đảm bảo hiệu quả công việc lái xe. Chú ý, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm này

Các sản phẩm bổ não và tăng cường trí nhớ hiện nay:

- Vitamin tăng cường trí nhớ như vitamin C, E, B9, B12: Vitamin có thể được bổ sung thông qua thực phẩm, đặc biệt là rau xanh, trái cây. Hoặc qua đường uống dưới dạng thuốc hoặc vitamin tổng hợp. Tuy nhiên, những tác dụng mà vitamin mang lại chỉ ở mức trung bình, khó tạo ra được sự khác biệt giữa trước và sau khi sử dụng

- Thảo dược Ginkgo biloba: sử dụng như một loại bổ não cho học sinh, sinh viên và những người lái xe, làm việc trí óc hay tuần hoàn não kém

Kẹo Chim Sáo giúp cơ thể tỉnh táo THÀNH PHẦN CẤU TẠO: Mỗi viên kẹo ngậm chứa:

Chiết xuất cà phê 150 mg

Sâm đại hành 10 mg

Cao Ginkgo biloba 10 mg

Bách bộ 30 mg

Kha tử 30 mg

Xuân tiết 50 mg

Gừng 50 mg

Cam thảo 50 mg

Phụ liệu: Saccharose, mật ong, tinh dầu bạc hà vừa đủ 1 viên.



Công dụng:

Hỗ trợ cơ thể tỉnh táo, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng buồn ngủ, mệt mỏi, tăng khả năng tập trung.

Hỗ trợ làm ấm đường hô hấp, làm sạch cổ họng.

Hỗ trợ làm giảm các triệu chứng ho, cảm lạnh và khản tiếng.



Đối tượng sử dụng:

Người làm việc cần sự tỉnh táo, tập trung, người bị ho, cảm lạnh, khản tiếng.



Cách dùng:

• Ngậm mỗi lần 1 viên để tan chậm trong miệng trong mỗi 2 giờ.

• Liều tối đa mỗi ngày là 15 viên.

• Ngậm đến khi tan hết hoặc nhai trước khi nuốt.

Thận trọng khi dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi



Sản phẩm được bán tại hệ thống nhà thuốc Vạn Bảo Tín và hệ thống nhà thuốc tây - đông y trên toàn quốc.

Liên hệ tư vấn sử dụng: CT CP KINGPHAR VIỆT NAM

Địa chỉ: B58 Nguyễn Thị Định - KĐT Trung Hòa Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - HN

Điện thoại: 024.3715.3780 * 0986 356 663

GPQC số: 00385/2018/ATTP-XNQC

(Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.)