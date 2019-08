Bỏ quên trẻ em trên xe ô tô: Hiểm họa khó lường và cách hạn chế

Vụ việc cháu L.H.L (6 tuổi) học sinh lớp 1 tại Trường quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của nhà trường, đang gây rúng động và phẫn nộ trong dư luận. Đồng thời, vụ việc lại dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự bất cẩn của người đi xe và sử dụng xe ô tô.

Đáng chú ý, những vụ việc tương tự không chỉ xảy ra với trẻ em, mà việc tử vong trên xe ô tô còn xảy ra với cả những người lớn (đặc biệt là những người đã uống rượu bia) do ngủ quên trên xe dẫn đến bị sốc nhiệt, ngạt khí, thiếu oxy và tử vong.

Tại Mỹ, kể từ năm 1998 tới nay, tại nước Mỹ có trên 700 trẻ tử vong trong xe do bị sốc nhiệt trong ô tô. Trong số đó, hơn 70% là các em nhỏ dưới 2 tuổi, bị bỏ quên trong xe. Do còn quá nhỏ nên các bé không thể tự thoát ra ngoài. Không ít trường hợp trẻ tử vong do những người trông trẻ cố tình để trẻ trong xe để đi mua sắm hoặc làm việc khác.

Theo tổ chức An toàn Trẻ em và Ô tô (Mỹ), trung bình có 37 trẻ tử vong mỗi năm do bị kẹt trong ô tô giữa thời tiết nóng bức, gồm có trường hợp người lớn bỏ quên trẻ trong xe, hoặc trẻ vô tình tự khóa mình trong xe khi chơi đùa; hoặc trong một số ít trường hợp trẻ em bị người lớn cố ý để lại trong xe.

Và trong nghiên cứu của tổ chức Safe Kids Worldwide đã chỉ ra rằng, có tới 14% các bậc cha mẹ thừa nhận họ để quên con một mình trong xe. Và sự thật là kết quả là số lượng các ông bố để quên con trong xe nhiều gấp 3 lần các bà mẹ.

Theo các chuyên gia y tế, bị bỏ quên trên xe hay ngủ trong ô tô đóng kín, bật điều hòa rất dễ bị ngạt khí do thiếu oxy và được y học gọi là dạng ngạt hệ thống, rất khó cứu chữa. Bởi không gian bị đóng kín, lượng oxy trong khoang xe giảm dần, trong khi người ngủ trên xe hoặc ngủ say lịm dần, hoặc ngạt khí dần dần. Nếu không cấp cứu kịp thời sẽ thiếu oxy lên não, để lâu sẽ dẫn đến hôn mê, tử vong, cứu được cũng sẽ sống đời sống thực vật do não bị tổn thương.

Vậy làm thế nào để hạn chế và giúp trẻ có thể tự cứu mình trong trường hợp bị người lớn bỏ quên?

1. Hãy trang bị cho các trẻ nhỏ cách tự cứu mình khi ở trên xe một mình

Hãy hướng dẫn các em biết cách bấm còi và phát tín hiệu cảnh báo cho người bên ngoài chú ý.

Đối với những gia đình sử dụng xe ô tô hoặc có trẻ nhỏ thường xuyên đi xe công cộng thì các chuyên gia khuyên rằng, hay tự trang bị cho các con những kiến thức an toàn khi đi xe và cách tự giải thoát cho mình khi bị bỏ quên, mắc kẹt trên xe một mình.

Cụ thể, các bạn hãy dạy con cách mở cửa từ bên trong khi xe bị chốt khóa và tắt máy. Chỉ cho các em biết các nút mở cửa và vị trí lẫy khóa. Đồng thời, chỉ cho các em biết cách bật tín hiệu cảnh báo khẩn cấp trên xe và bấm còi (vì khi tắt máy thì các hệ thồng đèn khẩn cấp và coi xe vẫn hoạt động bình thường).

Thứ hai, bạn cũng cần hướng dẫn trẻ cách gây chú ý với người đi bên ngoài khi xe bị chốt cửa bằng cách dùng tay hoặc chân đập vào cửa kính, hay tìm các vật nhọn, cứng trên xe để đập vào kính.

Còn đối với xe khách, buýt, bạn nên chỉ cho các em vị trí cất búa cứu hộ trên xe và cách sử dụng để dùng khi bị bỏ quên trên xe.

2. Trang bị cho trẻ điện thoại hoặc đồng hồ định vị có thể nghe gọi

Đối với những trẻ em có thể sử dụng các thiết bị công nghệ, bạn nên trang bị cho trẻ một chiếc đồng hồ định vị có thể nghe gọi hoặc một chiếc điện thoại di động. Qua đó hướng dẫn các em sử dụng để khi rơi vào các tình huống khẩn cấp có thể liên hệ cho bố mẹ hoặc người thân.

3. Các tài xế nên tập thói quen kiểm tra xe trước khi đóng cửa

Dù bạn có hướng dẫn trẻ em kỹ càng đến đâu thì cũng không thể bằng việc tạo cho mình một thói quen kiểm tra xe và các ghế ngối phía sau trước khi rời xe và chốt cửa. Đặc biệt là các tài xế xe khách, xe buýt.

Vì có nhiều trường hợp các em nhỏ ngủ quên ở ghế phía sau hoặc còn quá bé vẫn còn nằm trong ghế trẻ em bị bỏ quên trên xe dẫn đến hậu quả thương tâm.

Do vậy, các tài xe nên rèn một thói quen hãy kiểm tra toàn bộ xe trước khi bước khỏi xe và khóa cửa. Vì không chỉ giúp bạn tránh tình trạng quên trẻ em trong xe, mà còn giúp bạn biết được các thiết bị điện đã tắt hết chưa, hay các cửa, kính xe đã được đóng hết...

Các chủ xe cũng không nên dán kính quá tối màu để người bên ngoài vẫn có thể nhìn được vào xe.

4. Nếu ngủ trên xe hãy mở hé các cửa kính

Nếu ngủ trên xe bạn nên hé kính xe.

Trong trường hợp bất đắc dĩ hoặc bạn xác định sẽ ngủ lại xe, thì các chuyên gia khuyến cáo, hãy mở hé các cửa kính xe để không khí lưu thông dù bạn bật điều hòa. Đồng thời không chốt cửa từ bên trong xe.

Ngoài ra, bạn cũng nên để ý đến lượng nhiên liệu còn lại có đủ nhiều để xe hoạt động trong thời gian bạn ngủ.

Nên để báo thức để tránh tình trạng ngủ quá lâu trên xe dẫn đến tình trạng thiếu khí, ngạt khí...

5. Khi phát hiện trẻ nhỏ trên xe

Cần thông báo cho những người xung quanh, gọi cảnh sát và xe cấp cứu... Đồng thời, tìm cách mở cửa xe hoặc phá kính. Nhưng lưu ý nên tìm cách phá kính phù hợp để tranh gây thương tích cho trẻ nhỏ./.