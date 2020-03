Cách vệ sinh ô tô trong đại dịch Covid-19

Hiện nay, Covid-19 thực sự là một vấn đề nhức nhối đối với toàn thế giới. Tất cả người dân đều phải ở nhà và cách ly với thế giới bên ngoài nhằm hạn chế loại virus có khả năng lây nhiễm cao này. Mặc dù hầu hết mọi người đều nhận thức được và hạn chế ra ngoài, tuy nhiên vẫn có một bộ phận trong chúng ta vẫn cần phải rời khỏi nhà mỗi ngày để làm việc, đặc biệt là những người trong lĩnh vực y tế, bán lẻ và chuỗi cung ứng - những con người làm việc không mệt mỏi để giảm thiểu tác động của Covid-19.



Và những người này đang sử dụng ô tô cá nhân để đi lại hay thậm chí ngay cả những người thân của họ ở nhà cũng cần phải ra ngoài để mua sắm lương thực hoặc nhiên liệu. Là phương tiện di chuyển hàng ngày, chiếc xe của bạn phải là một nơi "trú ẩn" an toàn - nơi bạn có thể an tâm tháo bỏ khẩu trang và găng tay. Và dưới đây là một vài phương pháp các bạn có thể áp dụng để giữ chiếc xe luôn được sạch sẽ và an toàn hơn trong mùa dịch bệnh.



Hút bụi thường xuyên

Tờ New England Journal of Medicine đã báo cáo rằng Covid-19 có thể sống sót trên các vật liệu nhất định như nhựa và thép đến 3 ngày. Và bạn cũng biết những vật liệu này đều có mặt trên tất cả các mẫu xe hơi ngày nay.



Hút bụi xe của mình có thể là một công việc mà tất cả chúng ta thường xuyên trì hoãn. Nhưng với tình hình hiện nay, đây chính là bước đầu tiên và quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cho bạn trước khi tiến hành làm sạch các chi tiết. Việc hút bụi hàng ngày nhằm giúp loại bỏ các chất xúc tác bề mặt có thể thu hút vi khuẩn.



Vệ sinh khu vực bảng điều khiển

Covid-19 rất dễ lây lan và có thể gây phơi nhiễm khi tiếp xúc lần đầu. Đó là lý do chính mà chúng ta được yêu cầu rửa tay thường xuyên. Theo thống kê, chúng ta có thể chạm vào mặt của mình trung bình tới 7 lần một phút, vì vậy việc giữ cho chiếc xe của bạn sạch sẽ là điều vô cùng quan trọng.

Đảm bảo vệ sinh tất cả các bề mặt cảm ứng, nút bấm và đặc biệt là vô lăng, bảng điều khiển điều hòa, màn hình hệ thống thông tin giải trí. Hiện nay, một số khách hàng trên thế giới đang sử dụng loại khăn khử trùng Clorox rất hiệu quả và cũng thân thiện với bề mặt.

Đồng thời, bạn cũng cần làm sạch các khu vực ít chạm tới như khu vực hốc cửa, giá để cốc và các bộ phận phụ của bảng điều khiển trung tâm cũng rất quan trọng. Bạn cũng có thể sử dụng bình xịt khử trùng cho những vị trí mà khăn lau không thể với tới.



Làm sạch hệ thống điều hòa, sưởi

Bên cạnh động cơ, hệ thống điều hòa và sưởi có lẽ là bộ phận được sử dụng nhiều nhất trong mỗi chiếc xe. Vì vậy, việc đảm bảo sạch sẽ cho hệ thống này là rất quan trọng để giữ an toàn cho chính bản thân bạn.

Có hai cách để bạn có thể tham khảo: Một là sử dụng chất tẩy rửa đi kèm với một vòi xịt, điều này sẽ cho phép bạn tiếp cận sâu hơn bên trong các lỗ thông hơi điều hòa.

Thêm vào đó, bạn cũng cần phải chú ý làm sạch các khe hút gió. Đối với điều này, bạn sẽ cần phải tháo phần cao su gần kính chắn gió rồi tháo bộ lọc khí. Tiếp theo, bật điều hòa ở mức cao nhất, đặt chế độ gió trời và phun thẳng chất lỏng vào quạt hút. Điều này sẽ giúp bạn khử trùng được toàn bộ hệ thống điều hòa. Lưu ý cần để xe chạy trong 10-15 phút để chất tẩy rửa có thể lan rộng ra xung quanh hệ thống điều hòa và có thể để xe qua đêm nếu điều kiện cho phép



Giải pháp thứ hai là "bom" AC Cleaner. Đây là một phương pháp đơn giản hơn. Bạn chỉ cần đóng tất cả các cửa ra vào, cửa sổ trong 15-20 phút và tất nhiên là đứng ngoài xe. Tiếp theo là tắt xe và để không khí thoát ra ngoài trong 20 phút nữa. Trong trường hợp này thì để xe qua đêm là điều được khuyến khích. Ngoài ra, bơm điều hòa không khí STP (STP Air Conditioning Clean) là một trong những lựa chọn hiệu quả hơn hiện có.

Phơi nắng

Nghe có vẻ vô lý nhưng xem xét với tình hình hiện nay thì chút nắng ấm của thời điểm cuối mùa xuân này thực sự có ích trong việc han chế sự lây lan nhanh chóng của Covid-19.



Theo nghiên cứu của AccuWeather, lượng tia UV (tia cực tím) từ mặt trời sẽ tăng đáng kể trong khoảng thời gian từ 15 - 30/3 tại nhiều thành phố của Mỹ. Khi mức độ tia cực tím tăng lên, chúng có thể làm chậm hoặc thậm chí tiêu diệt các mầm bệnh khác nhau và điều đó cũng có tác dụng đối với Covid-19.



Tuy nhiên, hầu hết các cửa sổ kính của xe hơi hiện đại đều đi kèm với bộ lọc tia cực tím, vì vậy việc để xe của bạn dưới ánh nắng sẽ không quá hiệu quả trong việc tiêu diệt Covid-19 ở bên trong xe. Như đã đề cập trước đây, loại virus này có thể tồn tại trên một số vật liệu trong tối đa 3 ngày và thậm chí một số nghiên cứu còn cho thấy nó có thể sống lâu hơn nữa./.