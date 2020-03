Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng, người tiêu dùng có thể sẽ không có tâm trạng mua sắm xe hơi.

Với hơn 100.000 trường hợp trên thế giới và những vụ mới xảy ra hàng ngày tại các thành phố của Mỹ, nhiều nhà phân tích đang giảm bớt kỳ vọng doanh số bán ra của năm 2020 xuống còn 16,5 triệu xe, là mức thấp nhất của nghành công nghiệp này kể từ năm 2014. Trên toàn cầu, các nhà nghiên cứu cắt giảm 3,5 triệu xe so với dự đoán ban đầu, với hơn một nửa trong số đó đến từ thị trường Trung Quốc.

Ông Jeff Schuster – phó Chủ tịch dự báo cấp cao của LMC cho biết: “Đó là một điều xấu hổ đầu tiên khi chúng ta mô hình hóa những gì chúng ta đang chứng kiến. Điều này rõ ràng có thể trở nên tồi tệ hơn”.

Khi dịch bệnh xuất hiện từ Trung Quốc trở thành đại dịch toàn cầu có thể gây thiệt hại 2,7 nghìn tỷ USD từ tổng sản phẩm quốc nội, các chính phủ đang có những động thái quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tại Italia vào hôm Chủ nhật đã công bố hạn chế đi lại với khoảng một phần tư dân số tập trung ở các khu vực phía Bắc, trong khi đó chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang soạn thảo các biện pháp để giảm bớt sự sụp đổ của nền kinh tế.

Dịch Covid-19 khiến nghành công nghiệp xe hơi đối mặt với nỗi lo mới. (Ảnh minh họa)

Nhu cầu giảm?

Chứng khoán Mỹ sụt giảm khiến cho các giao dịch tạm dừng vào ngày thứ hai, và chỉ số S&P 500 giảm khoảng 19% so với mức cao lịch sử 19/2, đe dọa chấm dứt chuỗi tăng dài kỷ lục bắt đầu từ 11 năm trước. Sự suy giảm của thị trường do dịch bệnh bùng phát cũng làm tăng nguy cơ khiến cho Mỹ và châu Âu bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật trong nửa đầu năm nay.

“Nỗi sợ hãi và lo lắng là có cơ sở khi chúng ta kết thúc năm với một cuộc khủng hoảng nhu cầu diễn ra tại Mỹ. Liệu mọi người sẽ mua hoặc lo lắng tài khoản lương hưu của mình bị ảnh hưởng lớn” - ông Kristin Dziczek – phó Chủ tịch nhóm kinh tế và lao động tại trung tâm nghiên cứu ô tô Mỹ cho biết.

Trong số các cổ phiếu tăng vào thứ hai ở New York có O’Reilly Automotive Inc. vàAutoZone Inc., 2 nhà bán lẻ phụ tùng thay thế, có thể thấy nhu cầu tăng cao khi các chủ sở hữu trì hoãn lại việc mua xe mới.

Tỷ lệ bán xe hàng năm được điều chỉnh theo thời điểm là khoảng 16,8 triệu xe trong tháng Hai, theo Cox Automotive, vượt qua ước tính 16,6 triệu xe của họ. Tuy nhiên, một cuộc kiểm tra thực tế sẽ diễn ra vào tháng 3, do thị trường chứng khoán suy giảm và sự không chắc chắn về virus siêu vi chắc chắn sẽ có một số tác động đến doanh số bán xe, các nhà phân tích của Cox báo cáo vào ngày 3/3.

Sự cắt giảm của nhà cung cấp

Những nhà sản xuất phụ tùng lớn nhất đang báo hiệu những khó khăn mà nghành công nghiệp đang phải đối mặt. Nhà sản xuất phụ tùng của Đức Continental AG vào tuần trước đã cắt giảm thu nhập cả năm trước sự bùng nổ của dịc Covid-19. Aptiv Plc, một nhà cung cấp chính phần mềm ô tô đã cắt giảm ước tính thu nhập quý đầu tiên của mình vì lý do tương tự.

Các nhà sản xuất ô tô đang chạy đua để giữ cho các dây chuyền sản xuất hoạt động khi nỗi sợ virus đe dọa đến việc cung cấp các bộ phận chính. Nhưng nếu người mua xe tránh xa các phòng trưng bày - vì sợ bị lây nhiễm hoặc lo ngại về tài chính cá nhân của họ - điều đó có thể có tác động tiêu cực lâu dài hơn.

Ông Michael Michaelne - Giám đốc điều hành của nhà tư vấn ZoZo Go cho biết: "Nhu cầu không thể vội vàng, như Trung Quốc đã chứng minh. Người dân đơn giản là không nghĩ về những món đồ có giá trị lớn".

Ông Alex Calderone, Giám đốc điều hành của một công ty tư vấn tài chính và cố vấn kiện tụng Calderone Advisory Group cũng đã mời các khách hàng của mình đánh giá nguy cơ phải dừng sản xuất do thiếu hụt phụ tùng từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau khi được trấn an bởi các chuyên gia của mình, ông đã bớt lo ngại về những rủi ro của chuỗi cung ứng hơn là những gì mà virus có thể gây ra đối với người tiêu dùng.

“Nếu có một cú sốc kinh tế là rung chuyển nền công nghiệp xe hơi, nó sẽ đến từ những thay đổi đối với tâm lý khách hàng, sự tự tin và mô hình chi tiêu. Đó là khoảng cách xã hội có khả năng gây nguy hiểm cho nền kinh tế” - ông Alex Calderone chia sẻ./.