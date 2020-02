Lưu ý sử dụng xe ô tô mùa dịch corona để đảm bảo sức khỏe

Hãy giữ cho chiếc ô tô ở tình trạng sạch sẽ nhất có thể



Đối với nhiều người, việc vệ sinh ô tô thường xuyên là điều không quá quan trọng vì nó chỉ là một phương tiện phục vụ việc di chuyển hàng ngày. Thậm chí, còn có những người thì lại cho rằng ngồi trong ô tô là đảm bảo và rất sạch rồi nên không cần chú ý quá nhiều đến việc vệ sinh.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành ô tô thì đây là một môi trường ẩn chứa rất nhiều vì khuẩn và có thể là nguồn gốc gây ra các bệnh về đường hô hấp hay lây lan các bệnh dịch từ điểm này sang điểm khác.

Việc vệ sinh, sát khuẩn là điều rất cần thiết khi có dịch bệnh.

Theo anh Vũ Văn Hữu – chủ gara ô tô Minh Anh ở đường Tô Hiệu (Hà Nội) cho biết, không gian ô tô là một không gian kín và chật hẹp, nhiều người ra vào... Cùng với đó, đây là phương tiện di chuyển linh hoạt nên rất dễ là “vật trung gian” để vi khuẩn tích tụ, virus lây lan từ vùng này sang vùng khác hay người này qua người khác.

Vì vậy, nếu trong môi trường có bệnh dịch hay đi vào vùng dịch thì sau đó nên đưa xe đến các trung tâm rửa xe và chăm sóc xe để vệ sinh và tẩy trùng. Ngoài ra, với các xe sử dụng hàng ngày cũng nên thường xuyên rửa và vệ sinh sạch sẽ theo định kỳ để tránh mầm bệnh.

“Đối với ô tô, các bộ phận như: Vô-lăng, tay nắm cửa, bệ tỳ tay và ghế ngồi, thảm sàn xe... là những nơi mà nhiều người tiếp xúc và dễ trở thành nơi tích tụ của vi khuẩn nhất. Vì vậy, các chủ xe nên thường xuyên cho dọn vệ sinh, sát khuẩn các chi tiết này dù có dịch hay không có dịch để đảm bảo sức khỏe” – anh Hữu cho biết.

Kiểm tra, thay lọc không khi và vệ sinh hệ thống điều hòa

Hệ thống điều hòa trên ô tô là một bộ phận rất quan trọng trên xe – nó đảm bảo không khí lưu thông và điều tiết nhiệt độ trong xe giúp người ngồi được đảm bảo đủ oxy trong quá trình xe di chuyển. Vì vậy, để có không khí trên xe được đảm bảo thì cần phải có một hệ thống điều hòa sạch sẽ và hoạt động bình thường.

Hãy vệ sinh điều hòa và các cửa gió đúng quy trình và định kỳ để có một môi trường trong xe được đảm bảo.

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thay thế đúng lúc để duy trì bộ lọc sạch sẽ là rất quan trọng đối với mỗi chiếc xe và sức khỏe của chính bạn. Đồng thời, bạn cũng phải vệ sinh hệ thống đường ống, cửa gió với các dung dịch làm sạch được khuyến cáo sử dụng theo định kỳ để có môi trường an toàn nhất.

Bật điều hòa trên 25 độ C

Trong thời điểm bệnh dịch do virus corona hiện nay, các chuyên gia khuyên bạn nên để nhiệt độ trong xe từ 25 độ C trở lên và giữ môi trường không khí sạch sẽ là điều hết sức quan trọng. Theo các nhà khoa học, virus corona sẽ suy yếu trong môi trường nhiệt trên 20 độ C, nhất là trên 25 độ C.

Thường xuyên rửa tay

Theo các tài liệu hướng dẫn của y tế, trong môi trường dịch hiện nay, việc rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước là hiệu quả nhất để phóng tránh việc lây lan. Tuy nhiên, do tính chất công việc và hoàn cảnh nên không phải lúc nào bạn cũng có thể đáp ứng được điều này.

Rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với các thiết bị trên ô tô là điều cần thiết.

Vì vậy, các chuyên gia ý tế khuyên bạn hãy trang bị cho mình các dung dịch rửa tay khô mà Bộ Y tế khuyên dùng. Hãy rửa tay cả trước và sau khi lên xe để đảm bảo nhất.

Đặc biệt đối với những người đi các phương tiện công cộng: Taxi, xe buýt... thì hãy nhớ mang khẩu trang và nước rửa tay bên người để sử dụng.

Còn đối với các tài xế lái xe kinh doanh dịch vụ cũng nên mang khẩu trang, nước rửa tay và găng tay trong thời gian này để tự bảo vệ cho bản thân và hành khách. Sau mỗi ngày, các trang phục nên được thay và giặt riêng với nước ấm, xà phòng./.