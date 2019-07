Những công nghệ hỗ trợ giúp người cao tuổi lái xe an toàn

Việc lái xe với những người trẻ có thể là bình thường, tuy nhiên, đối với người cao tuổi, thì điều này nhiều lúc khá khó khăn và vất vả do mọi thao tác không còn linh hoạt và nhạy bén. Vì vậy, việc những mẫu xe được trang bị các công nghệ hỗ trợ lái ngày càng được các hãng xe đề cao và đưa vào áp dụng.

Một trong số đó có thể kể đến những công nghệ được sử dụng để bù đắp những hạn chế về thể chất do sự lão hóa gây ra giúp việc lái xe trở nên đơn giản và an toàn hơn.

Đối với người cao tuổi, việc lái xe nhiều lúc khá vất vả và khó khăn.

Các công nghệ mới được trang bị trên xe sẽ cải thiện mức độ an toàn cho tất cả các tài xế, và đặc biệt hữu ích cho những tài xế cao tuổi. Với thiết kế hợp lý, các tính năng mới này có thể hạn chế tác động của sự lão hoá với những tài xế cao tuổi, giúp họ lái xe an toàn và lâu dài hơn.

Mới đây, những nhà thiết kế và kỹ sư tại công ty Ford Motor đã bắt đầu bằng việc mặc một thiết bị có tên gọi “Bộ đồ mô phỏng giác quan người cao tuổi - Third Age Suit”. Thiết bị này sẽ mô phỏng những hạn chế nhất định về thể chất do sự lão hóa, bao gồm các giới hạn về sự linh hoạt, vận động và độ nhạy của các giác quan. Sau khi trực tiếp trải nghiệm những hạn chế của tuổi già, các kỹ sư có thể hiểu được cách những tài xế lớn tuổi tương tác với phương tiện mình đang điều khiển, cũng như tìm ra các vấn đề mà trước đó họ chưa từng nghĩ tới.

Ông Jamie Forbes, Trưởng bộ phận Triển khai và Đánh giá kỹ thuật động cơ xe, Ford Motor chia sẻ: “Chúng tôi đã và đang sử dụng thiết bị Third Age Suit để nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong hơn 20 năm qua. Những thông tin chuyên sâu được rút ra từ quá trình nghiên cứu giúp chúng tôi cải tiến các sản phẩm với những đặc tính hữu ích dành cho người lái xe lớn tuổi, bao gồm: Cửa xe lớn giúp đóng mở dễ dàng hơn; hệ thống màn hình với màu sắc và phông chữ rõ nét, dễ đọc, gương được điều chỉnh để cải thiện tầm nhìn”.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhắc tới công nghệ Hỗ trợ người lái (DATs), sử dụng camera, bộ cảm biến và các thuật toán tiên tiến nhằm quét toàn bộ khu vực xung quanh, đồng thời giúp cảnh báo về những nguy hiểm sắp xảy ra.

Hệ thống kiểm soát làn đường sẽ giúp cảnh báo người lái khi không tập trung.

Một ví dụ điển hình là thiết bị Hỗ trợ trước va chạm (phanh khẩn cấp chủ động) kết hợp với hệ thống Phát hiện người đi bộ - Pedestrian Detection, giúp phát hiện cũng như cảnh báo tài xế nếu có xe dừng đột ngột phía trước hoặc có người bộ hành bất ngờ xuất hiện và sẽ tự động dừng xe lại nếu người lái không kịp phản ứng. Trong trường hợp người lái bị phân tâm và đi lệch khỏi làn đường, hệ thống Hỗ trợ kiểm soát làn đường sẽ cảnh báo người lái và tự động cung cấp lực để điều chỉnh vô lăng, hướng xe trở lại đúng vị trí.

Ngoài ra, do xương khớp của người lớn tuổi thường cứng và kém linh hoạt khiến các hoạt động khi lái xe như quay đầu trở nên khó khăn. Các tính năng như: Camera sau, hệ thống Cảnh báo đểm mù (BLIS) cùng hệ thống Cảnh báo phương tiện cắt ngang (Cross Traffic Alert) được thiết kế nhằm hỗ trợ phát hiện vật cản phía sau phương tiện và thông báo tới người lái khi có vật thể xuất hiện trong vùng điểm mù ở hai bên thân xe của ô tô. Hệ thống hỗ trợ thị giác này không chỉ có khả năng mở rộng tầm nhìn và đảm bảo an toàn cho người lái mà còn tăng tính an toàn cho những người tham gia giao thông xung quanh./.

Xu hướng già hoá dân số đang tăng mạnh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi có số người trên 60 tuổi đông hơn bất kì nơi nào khác trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, tới năm 2050, gần 2/3 dân số cao tuổi trên toàn cầu lên tới khoảng 1,3 tỉ người sẽ tập trung tại khu vực này.