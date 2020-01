Những lưu ý khi lái xe du xuân dịp đầu năm mới

Dù đồ uống có cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông hiện nay, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số nguyên nhân khác góp phần đáng kể gây ra hiểm họa này. Trong đó, số lượng phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng tại Việt Nam cũng là một nguyên nhân. Vì các gia đình thường chọn tự lái xe đi du xuân thay vì sử dụng các phương tiện dịch vụ.

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn có những hành trình du xuân được an toàn hơn.

Không xao lãng

Khi lái xe bạn không sử dụng điện thoại.

Lái xe khi xao lãng vốn là một vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam và nó càng trở nên nghiêm trọng hơn vào dịp nghỉ lễ khi mọi người quá bận tâm chuẩn bị cho nhiều thứ. Trước khi bạn với lấy chiếc điện thoại để xem một tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn bè, hãy nghĩ tới thông tin sau: Một nghiên cứu từ Viện Giao thông Công nghệ Virginia, nhắn tin khi lái xe có thể tăng nguy cơ vụ va chạm tăng lên 23 lần so với khi tập trung lái xe.

Mối nguy lớn nhất đối với các tài xế trên đường là những người điều khiển phương tiện khác, do đó hãy luôn luôn tập trung nhìn đường thay vì chiếc điện thoại của mình.

Theo Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016 của Chính phủ: Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. Cũng hành vi này, Nghị định 46/2016 trước đây chỉ phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm mà gây tai nạn giao thông sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Không lái xe khi đã sử dụng đồ uống có cồn

Khi xe taxi và dịch vụ đang trở nên sẵn có hơn bao giờ hết, chẳng có lý do gì để bạn lái xe sau khi uống rượu, bia. Nếu sự an toàn của bản thân vẫn chưa đủ để ngăn cản bạn thực hiện hành vi, hãy nghĩ đến sự an toàn của những người tham gia giao thông khác, bên cạnh những hậu quả về tài chính và hình sự có thể xảy ra. Cái giá phải trả của bất cứ vụ tai nạn nào liên quan đến cồn đều là không đáng có và nên được ngăn chặn từ đầu.

Luật phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ 1/1/2020, các mức phạt đối với các hành vi lái xe khi đã uống rượu cũng đồng loạt tăng ở toàn bộ các mức quy định.

Người sử dụng rượu bia khi lái xe có thể bị phạt từ 6-8 triệu đồng cho đến 30 - 40 triệu đồng tùy mức độ.

Ở mức cao nhất (nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1L khí thở); Mức phạt tiền tối đa là 30 - 40 triệu đồng và thời gian tước bằng tăng từ 6 tháng lên 24 tháng.

Ở mức thấp nhất, nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1L khí thở, mức phạt tiền tối thiểu là 6 - 8 triệu đồng (tước bằng từ 10 - 12 tháng).

Nghỉ ngơi đúng mức

Lái xe khi mệt mỏi cũng nguy hiểm không kém lái xe khi say rượu. Vì vậy, cho dù bạn đang trên hành trình xuyên Việt cùng gia đình hay đã kiệt sức sau nhiều ngày ăn mừng năm mới, hãy chắc chắn rằng bạn đã nghỉ ngơi đủ trước khi ngồi sau tay lái.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người ngủ ít hơn 6-7 tiếng mỗi đêm có khả năng gây tai nạn cao hơn gấp đôi, trong khi những người ngủ ít hơn 5 giờ khiến nguy cơ này tăng lên gấp 4-5 lần.

Tìm hiểu lộ trình trước khi khởi hành

Trước khi bắt đầu hành trình bạn nên dành một chút thời gian để tìm hiểu về cung đường mà mình sắp đi. Điều này sẽ giúp bạn chủ động hơn trong các tình huống xảy ra và có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Vì có thể con đường bạn chọn đang trong thời gian được bảo trì hay nâng cấp. Và lúc đó bạn sẽ cần một con đường khác.

Tìm hiểu lộ trình bạn định đi trước sẽ giúp bạn chủ động hơn trong suốt hành trình.

Kiểm tra xe trước chuyến đi

Dù là chuyến đi ngắn hay dài thì việc kiểm tra lại chiếc xe: Lốp, phanh, đèn, động cơ… là điều luôn cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những trục trặc bất thường khi đi trên đường: Nổ lốp, cháy đèn, mất phanh…

Hỏi giá vé gửi xe trước khi gửi

Đây là việc ít người để ý khi đi du xuân đầu năm. Tuy nhiên, nó lại khá quan trọng nếu bạn không muốn “mua” bực vào mình.

Đã có nhiều trường hợp xảy ra tranh cãi và thậm chí là xô xát vì phải trả mức phí gửi xe quá cao dịp đầu năm. Vì vậy, để tránh xảy ra việc này, bạn nên hỏi trước mức giá gửi xe tại nơi bạn định gửi./.