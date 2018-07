10 mẫu ô tô ế ẩm nhất thị trường Việt tháng 6/2018

1. Suzuki Vitara - 1 xe: Chỉ bán được 1 chiếc trong tháng 6/2018, Vitara là mẫu xe đứng đầu trong danh sách này. Lý do khiến mẫu xe này có doanh số "buồn" như vậy được cho là do không đủ nguồn cung và giá bán cao (779 triệu đồng). 2. Suzuki Ertiga - 2 xe: Đây là một gương mặt quen thuộc của danh sách những mẫu xe ế ẩm nhất thị trường ô tô Việt hàng tháng - Suzuki Ertiga. Trong tháng 6/2018, mẫu xe này chỉ bán được 2 chiếc. (Ảnh: Suzuki) 3. Suzuki Ciaz - 4 xe: Đứng tiếp theo trong danh sách này vẫn là một mẫu xe của Suzuki với tên gọi - Ciaz. Trong tháng 6/2018 đúng 4 chiếc Ciaz được bán ra tại Việt Nam. Những người kinh doanh xe cho biết, lý do khiến các mẫu xe của Suzuki thường góp mặt trong danh sách này là do kiểu dáng không bắt mắt, trang bị nghèo nàn... Vì vậy, nên không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. (Ảnh: Suzuki) 4. Ford Ranger - 6 xe: Từ một mẫu xe bán chạy nhất phân khúc các tháng, Ford Ranger đã trở thành 1 trong 10 mẫu xe ế ẩm nhất tháng 6/2018 khi chỉ bán được 6 xe. Lý do dẫn đến tình trạng này chính là vì xe không đủ nguồn cung do chưa đáp ứng được các chính sách mới để nhập khẩu về Việt Nam. 5. Ford Everest/Explorer -7 xe: Giống như Ranger, hai mẫu xe khác của Ford là Everest và Explorer cùng đứng vị trí số 5 trong bảng xếp hạng khi chỉ bán được 7 xe. Lý do cũng là chưa đáp ứng được nguồn cung do xe chưa thể nhập khẩu về nước. (Ảnh: Ford) 6. Mitsubishi Attrage - 7 xe: Mẫu sedan hạng B của Mitsubishi cũng rơi vào tình trạng không đủ nguồn cung vì vướng mắc chính sách mới về nhập khẩu nên trong tháng 6/2018 chỉ bán được 7 xe. (Ảnh: Mitsubishi) 7. Mitsubishi Triton - 9 xe: Đây cũng là một mẫu bán tải bị ảnh hưởng bởi hoạt động nhập khẩu ô tô đang vướng mắc bởi các chính sách mới. Do đó, nguồn hàng không đủ trong khi xe dự trữ dần cạn kiệt, nên trong tháng 6/2018 chỉ có 9 xe được bán ra thị trường. (Ảnh: Mitsubishi) 8. Kia Optima - 25 xe: Mẫu sedan hạng D của Kia đứng vị trí thứ 8 với 25 được bán ra. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp Optima góp mặt trong danh sách này. (Ảnh: Kia) 9. Mazda BT-50 - 28 xe: Giống như Ford Ranger và Mitsubishi Triton, Mazda BT-50 cũng là mẫu xe bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tuy nhiên, khi hoạt động nhập khẩu ô tô bị gián đoạn, hầu hết các mẫu xe bán tải đều rơi vào cảnh khan hàng, không có đủ để bán. Do đó, trong tháng 6/2018 cũng chỉ có 28 xe được bán tới tay khách hàng. (Ảnh: Mazda) 10. Honda Accord - 39 xe: Dù đã đáp ứng các quy định mới về chính sách nhập khẩu ô tô nhưng Honda Accord vẫn không thể thoát khỏi danh sách những mẫu ô tô ế ẩm nhất thị trường Việt hàng tháng. Lý do chính được cho là giá bán (1,198 tỉ đồng) của Accord không thuyết phục được người tiêu dùng Việt./.

