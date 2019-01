12 chiếc xe đường trường tốt nhất năm 2019 có giá dưới 10.000 USD

1. Yamaha V Star 250 2019: Xe có giá 4.349 USD (tương đương 100 triệu đồng). Xe vẫn sử dụng đông cơ làm mát bằng không khí với bộ chế hòa khí nằm giữa các xi lanh. Mặc dù được sản xuất từ khá lâu nhưng chiếc V Star 250 vẫn là một chiếc xe đường trường tuyệt vời, nặng 147,87 kg và yên xe cao 68.58 cm. Sức mạnh, tay lái và hệ thống treo đều hoàn thành tròn vai. 2. Honda Rebel 300 2019: Xe có giá 4.499 USD (tương đương 104 triệu đồng). Yên xe cao 68.87 cm trong khi trọng lượng xe là 165,11 kg. Giá cả và tính thực tế của chiếc Honda Rebel 300 là thực sự ấn tượng. Động cơ đơn dung tích 286cc, phun xăng, làm mát bằng chất lỏng giống như dòng xe thể thao 300 của Honda. 3. Suzuki Boulevard S40 2019: Xe có giá 5.799 USD (tương đương 134 triệu đồng). Về cơ bản đây là một chiếc xe đường trường giống với chiếc V Star 250, động cơ làm mát bằng không khí, dung tích 652cc và bộ chế hóa khí Mikuni. Với yên xe chỉ cao 70,1 cm và cận nặng 172,82 kg, chiếc xe này khá phụ hợp cho những người mới. 4. Kawasaki Vulcan S 2019: Xe có giá 7.099 USD (tương đương 164 triệu đồng). Đây là một chiếc xe đường trường hiệu suất cao kể cả về trọng lượng và khả năng xử lý. Điểm hấp dẫn lớn nhất của chiếc Vulcan S là hệ thống Ergo-Fit của Kawsaki cho phép thay đổi vị trí của yên, chốt và tay nắm để phù hợp với người lái. 5. Honda Shadow Phantom 2019: Xe có giá 7.899 USD (tương đương 183 triệu đồng). Với lốp lớn và yên xe dưới 66 cm, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn an tâm khi ngồi trên chiếc Shadow. Động cơ làm mát bằng chất lỏng dung tích 745cc có công suất lớn. 6. Kawasaki Vulcan 900 Classic 2019: Xe có giá 7.999 USD (tương đương 185 triệu đồng). Với động cơ làm mát bằng chất lỏng, dung tích 903cc cũng như vành nan hoa nằm bên dưới chắn bùn lớn, Kawasaki Vulcan 900 Classic là một chiếc xe đường trường ấn tượng cho mức giá dưới 185 triệu đồng. Với bình xăng 20 lít bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề nhiên liệu. 7. Yamaha Bolt 2019: Xe có giá 7.999 USD (tương đương 185 triệu đồng). Mang phong cách bobber với chắn bùn ngắn, bình xăng nhỏ và ghế đơn tối giản, Bolt là một chiếc xe đường trường thú vị. Cảm giác lái thể thao, khả năng xử lý tốt và hệ thống treo có hiệu suất cao là những điểm nổi bật của mẫu xe này. Xe trang bị động cơ 942cc làm mát bằng không khí làm cho Bolt trở thành một chiếc mô tô đáng giá nhất trong phân khúc 185 triệu đồng. 8. Suzuki Boulevard M50 2019: Xe có giá 8.699 USD (tương đương 201 triệu đồng). Nếu bạn thích một chiếc xe đường trường công suất thấp có nguồn gốc từ những năm 1990 thì đây thực sự là chiếc xe dành cho bạn. Động cơ 805cc đem lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và xử lý tốt trong cách vòng cua. 9. Harley-Davidson Iron 883 2019: Xe có giá 8.999 USD (tương đương 208 triệu đồng). Chiếc Iron 883 sử dụng động cơ cổ điển Evolution V-twin với nhiều mô men xoắn ở các vòng thấp và khối lượng 270 kg. Ngoài ra nó có khả năng xử lý nhanh nhẹn với hệ thống treo hoạt động tốt. 10. Indian Scout Sixty 2019: Xe có giá 9.499 USD (tương đương 220 triệu đồng). Động cơ 60ci của chiếc Sixty (1000cc) và men xoắn của phiên bản 1200. Khả năng xử lý ấn tượng với lốp lớn đem lại sự an toàn tối đa ở các góc cua cho mẫu xe này. 11. Moto Guzzi V9 Roamer 2019: Xe có giá 9.990 USD (tương đương 231 triệu đồng). Xe đạt công suất tối đa tại 6.250 vòng/phút và mô men xoắn cực đại tại 3.000 vòng/phút. Xe sử dụng động cơ V-twin, làm mát bằng không khí, bộ lốp kết hợp 48,26 cm/40,64 cm, giảm xóc đôi và chiều cao yên dưới 78,74 cm. 12. Harley-Davidson Iron 1200: Xe có giá 9.999 USD (tương đương 231 triệu đồng). Iron 1200 sử dụng động cơ Evolution lớn hơn cũng như cảm giác lái khác biệt chủ yếu đến từ tay lái mini-ape. Tuy nhiên, do sử dụng chung khung gầm nên nó cũng có những đặc điểm giống với những chiếc trong dòng xe của mình./.

