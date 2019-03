Honda CBR250RR 2019 giá hơn 183 triệu đồng tại Thái Lan

Lý do Honda CBR250RR 2019 có mức giá tới 249.000 baht (183 triệu đồng) là vì xe được nhập khẩu từ Nhật Bản, chứ không phải được sản xuất tại Indonesia. Vì vậy, mẫu CBR250RR trở nên đắt đỏ hơn so với mẫu Honda CBR300 xy-lanh đơn 286cc, cũng được bán tại thị trường Thái Lan. Tuy nhiên, nhìn vào bảng thông số kỹ thuật, có thể thấy mẫu CBR250RR 2019 nhập từ Nhật Bản không có nhiều khác biệt so với xe được sản xuất tại Indonesia. Điểm khác biệt duy nhất là đèn xi-nhan LED đã tách riêng khỏi đèn chạy ban ngày và được đặt ở 2 bên đầu mũi xe. Xe được trang bị động cơ DOHC đôi song song, dung tích 249cc EFI, mẫu CBR250RR cung cấp 37 mã lực và mô-men xoắn 23,4 Nm. Đi cùng là hộp số 6 cấp, CBR250RR sử dụng công nghệ ga điện tử Ride by Wire, cung cấp 3 chế độ lái: Comfort, Sport và Sport+. Trang bị tiêu chuẩn trên Honda CBR250RR 2019 có phuộc ngược, cùng với giảm sóc monoshock phía sau và hệ thống treo Pro-Link của Honda. Bên cạnh đó là tay quay bằng nhôm, bảng điều khiển LED và đèn LED xung quanh. Hệ thống phanh gồm đĩa phanh đơn với ABS ở cả 2 đầu. Bình nhiên liệu có dung tích 14,5 lít./.

