Honda Việt Nam tài trợ 180 xe máy điện PCX Electric phục vụ nghiên cứu

Ngày 28/3, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã triển khai hợp phần nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng xe mô tô điện tại Việt Nam.

HVN sẽ tiến hành hỗ trợ theo hình thức cho mượn 180 xe mô tô điện PCX Electric để phục vụ cho quá trình nghiên cứu.

Lễ ký kết thỏa thuận.

Mặc dù xe điện có thể là một trong những giải pháp tiềm năng cho vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay, tuy nhiên thách thức về mặt công nghệ, kỹ thuật còn hiện hữu như khả năng vận hành so với xe chạy bằng xăng, chi phí đầu tư cơ sở vật chất như các trạm sạc điện, yêu cầu trong quy trình tái chế pin, cũng như chưa đầy đủ khung pháp lý về vấn đề giấy phép lái xe và an toàn… Cần cân nhắc kỹ lưỡng việc giải quyết các vấn đề mang tính tương lai như thu hồi và xử lý bình điện đã qua sử dụng do chất thải bỏ có thể gây hại đến môi trường.

Do đó HVN phối hợp cùng trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai hợp phần nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng mô tô điện tại Việt Nam.

Đây là hợp phần nghiên cứu nằm trong chương trình nghiên cứu tổng thể về môi trường phối hợp với Chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP), Bộ giao thông vận tải Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia.

Theo đó, HVN tiến hành hỗ trợ theo hình thức cho mượn 180 xe mô tô điện PCX Electric để phục vụ cho mục đích nghiên cứu sử dụng và đánh giá khả năng sử dụng của loại hình phương tiện này trong tương lai tại Việt Nam.

Đồng thời, các đơn vị tham gia dự án sẽ được mời sử dụng xe điện của HVN để đánh giá khả năng sử dụng loại hình phương tiện này trong điều kiện giao thông Việt Nam. Trong quá trình sử dụng vào một số thời điểm nhất định, dự án nghiên cứu sẽ đề nghị các đơn vị tham gia cung cấp một số số liệu liên quan tới quá trình khai thác, sử dụng xe, phản hồi của người trực tiếp sử dụng cho nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích tổng hợp báo cáo. Dự án kéo dài trong thời gian 3 năm kể từ ngày 28/3/2019 đến hết ngày 27/3/2022.

Thông qua dự án, HVN mong muốn đóng góp đối với sự phát triển của Việt Nam, không chỉ dừng lại ở việc đánh giá hiện trạng mà còn có những giải pháp cụ thể, khả thi, đem lại lợi ích cao nhất trong việc di chuyển hàng ngày cho mọi người.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát biểu tại buổi lễ.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết: “Hợp phần nghiên cứu này là một ví dụ sự thể hiện rất rõ sự gắn kết có trách nhiệm giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu nhằm chủ động tìm kiếm những giải pháp giảm lượng phát thải từ giao thông vận tải, hướng tới một hệ thống giao thông vận tải bền vững hơn cho tất cả người dân Việt Nam.

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia tích cực và trách nhiệm xã hội của Honda không những trongdự án nghiên cứu này mà còn trong hàng loạt các chương trình nâng cao ATGT mà Honda đang phối hợp đồng hành với các cơ quan trung ương và địa phương trên toàn quốc trong nhiều năm vừa qua”./.

