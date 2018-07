Mô-tô cổ điển Royal Enfield Classic 500 Pegasus chính thức ra mắt

Trước đó, phiên bản Royal Enfield Classic 500 Pegasus được dự tính sẽ “lên sàn” vào ngày 10/7/2018. Tuy nhiên, hãng xe phải đẩy lùi ngày ra mắt do những trục trặc kỹ thuật nằm ngoài dự tính. Được biết, mô hình tiêu chuẩn Royal Enfield Classic 500 đã sớm “trình làng” tại Ấn Độ vào đầu tháng 6/2018 với mức giá 249.000 INR (khoảng 84 triệu đồng). Royal Enfield tin rằng, chiếc Classic 500 Pegasus sẽ có thể được bán toàn bộ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tính bằng đơn vị giây, bởi sự quan tâm và sức ảnh hưởng lớn trên thị trường Ấn Độ. Royal Enfield Classic 500 Pegasus lấy cảm hứng từ mô hình Royal Enfield RE/WD 125 ‘Flying Flea’ từng được sử dụng trong Thế chiến thứ 2. Chiếc xe được bán ra với số lượng giới hạn 1.000 chiếc toàn cầu, trong đó 250 chiếc được phân bố tại Ấn Độ và 190 chiếc tại thị trường Anh. Royal Enfield Classic 500 Pegasus được bán kèm với bộ đôi túi vải bụi bặm, đậm chất quân đội với logo Pegasus đi cùng một mũ bảo hiểm và một áo phông Pegasus. Royal Enfield cung cấp 2 màu sơn cho phiên bản Classic 500 Pegasus là Olive Drab Green và Service Brown. Tuy nhiên, tại thị trường Ấn Độ sẽ chỉ có thể sử dụng màu sơn nâu do chính phủ Ấn Độ cấm lưu hành mô tô với màu xanh quân sự. Royal Enfield Classic 500 Pegasus được trang trí khác biệt với biểu tượng Pegasus màu xanh dương, số series in chìm trên bình nhiên liệu và decal‘Made Like a Gun’ được gắn trên hộp pin. Những họa tiết này đều được thiết kế dựa trên mô hình Royal Enfield RE/WD 125 Flying Flea. Ngoài ra, chiếc Classic 500 Pegasus được trang bị dây đeo da với khoá đồng thay trên bộ lọc khí và tay lái màu nâu, hệ thống ống xả, đèn pha bezel, vành bánh xe và bàn đạp được hoàn thiện với lớp sơn đen nhám. Sức mạnh của Royal Enfield Classic 500 Pegasus nằm ở động cơ dung tích 499cc, xi-lanh đơn làm mát bằng không khí. Xe có khả năng sản sinh công suất tối đa 27,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 41,3 Nm, ghép nối với hộp số 5 cấp độ. Hệ thống treo bao gồm phuộc lồng telescopic ở phía trước và giảm chấn khí nén kép ở phía sau.

