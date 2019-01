Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của KTM 450 SX-F Factory Edition 2019

Chưa đầy một tháng trước Anaheim 1 - vòng khai mạc của giải đua xe địa hình Monster Supercross 2019 được ấn định vào ngày 5/1 - KTM đã tiết lộ phiên bản 450 SX-F Factory Edition 2019. Phiên bản Factory xuất hiện với các nâng cấp so với SX-F 450 tiêu chuẩn và là tiền đề cho các mẫu xe của Red Bull KTM Factory Racing mà Marvin Musquin và Cooper Webb sẽ cạnh tranh tại các hạng mục AMA 450SX và 450MX. Tại Supercross 2018, Musquin đã bỏ lỡ danh hiệu cao nhất chỉ với 9 điểm thấp hơn so với Jason Anderson của Rockstar Energy Husqvarna. Phiên bản giới hạn đi kèm với hộp số Pankl 5 cấp, và được nâng cấp đáng kể so với các mẫu SX-F 450 tiêu chuẩn về hệ thống treo và hiệu suất. Theo Ian Harrison - Quản lý đội đua cho biết: "KTM 450 SX-F Factory Edition là một cỗ máy đã được chứng minh tại giải World Championship và là vũ khí bí mật của đội đua Red Bull KTM Factory Racing". Kể từ năm 2016, Marvin Musquin đã đạt được những thành công lớn cùng với phiên bản KTM 450 SX-F Factory Edition và họ đang hy vọng những thành công khác của anh ấy trong năm 2019. Bên cạnh đó, Cooper Webb là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội và anh ấy đã thích nghi được với chiếc xe mới, vì vậy đây cũng là một niềm hy vọng lớn của Red Bull. Phiên bản KTM SX-F 450 Factory Edition 2019 nhận được các nâng cấp như: Ghế Factory có gắn logo Selle Dalla Valle; trang trí theo chủ đề Red Bull KTM Factory Racing 2019; hệ thống treo và động cơ cập nhật;... Trong khi đó, phiên bản KTM SX-F 450 Factory Edition 2018 dự kiến sẽ có mặt tại đại lý KTM ở Bắc Mỹ vào đầu tháng 3/2019.

Chưa đầy một tháng trước Anaheim 1 - vòng khai mạc của giải đua xe địa hình Monster Supercross 2019 được ấn định vào ngày 5/1 - KTM đã tiết lộ phiên bản 450 SX-F Factory Edition 2019. Phiên bản Factory xuất hiện với các nâng cấp so với SX-F 450 tiêu chuẩn và là tiền đề cho các mẫu xe của Red Bull KTM Factory Racing mà Marvin Musquin và Cooper Webb sẽ cạnh tranh tại các hạng mục AMA 450SX và 450MX. Tại Supercross 2018, Musquin đã bỏ lỡ danh hiệu cao nhất chỉ với 9 điểm thấp hơn so với Jason Anderson của Rockstar Energy Husqvarna. Phiên bản giới hạn đi kèm với hộp số Pankl 5 cấp, và được nâng cấp đáng kể so với các mẫu SX-F 450 tiêu chuẩn về hệ thống treo và hiệu suất. Theo Ian Harrison - Quản lý đội đua cho biết: "KTM 450 SX-F Factory Edition là một cỗ máy đã được chứng minh tại giải World Championship và là vũ khí bí mật của đội đua Red Bull KTM Factory Racing". Kể từ năm 2016, Marvin Musquin đã đạt được những thành công lớn cùng với phiên bản KTM 450 SX-F Factory Edition và họ đang hy vọng những thành công khác của anh ấy trong năm 2019.

Bên cạnh đó, Cooper Webb là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội và anh ấy đã thích nghi được với chiếc xe mới, vì vậy đây cũng là một niềm hy vọng lớn của Red Bull. Phiên bản KTM SX-F 450 Factory Edition 2019 nhận được các nâng cấp như: Ghế Factory có gắn logo Selle Dalla Valle; trang trí theo chủ đề Red Bull KTM Factory Racing 2019; hệ thống treo và động cơ cập nhật;... Trong khi đó, phiên bản KTM SX-F 450 Factory Edition 2018 dự kiến sẽ có mặt tại đại lý KTM ở Bắc Mỹ vào đầu tháng 3/2019.