Top 10 mẫu sport tour của năm 2018

1. Honda CBR 650F: Chiếc xe được Honda ra mắt vào năm 2015 trong phân khúc khối lượng trung bình là một chiếc tourer chính hiệu có ngôn ngữ thiết kế với những đường cắt và gấp khiến chiếc xe vừa cơ bắp vừa rắn chắn. Hơn thế nữa với màu sơn HRC cực kì đẹp mắt, chiếc CBR 650F thu hút được một lượng lớn khách hàng. Xe sử dụng động cơ 4 xi lanh dung tích 649 cc với công suất cực đại 85,3 mã lực tại vòng quay 11.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 63 Nm tại vòng quay 8.000 vòng/phút. Thiết kế DOHC 16 van giúp cho các kỹ sư Nhật Bản thu gọn được động cơ giúp cho động cơ có khả năng dẫn khí tốt hơn với một tấm lọc lớn. Xe được trang bị hệ thống treo với phuộc trước thông thường và giảm sóc monosock phía sau có thể điều chỉnh. Đĩa phanh trước có kích thước lớn nhất 320 mm trong khi phía sau là đĩa đơn 240 mm cùng với đó là hệ thống ABS ở cả trước và sau. Bạn có thể sở hữu phiên bản CBR650F màu Matte Black Metallic/Candy Red hay Matte Black Metallic với giá 8.749 USD (tương đương 204 triệu đồng). 2. Yamaha Tracer 900/GT: Yamaha trang bị cho chiếc Tracer 900 một kính cản gió lớn để cản gió tốt hơn và với ghi đông ngắn hơn, phần lớn cơ thể người lái sẽ được bảo vệ bởi chiếc kính God of Winds giúp người lái có vị trí lái tốt hơn. Tracer 900 vẫn sử dụng động cơ 3 xi lanh 847 cc sản sinh công suất 115 mã lực và mô men xoắn 87,4 Nm. Hệ thống điện tử vẫn không thay đổi với kiểm soát lực kéo Ride by Wire, các chế độ lái và ABS là trang bị tiêu chuẩn. Chiếc Tracer 900 sẽ có giá 10.699 USD (tương đương 250 triệu đồng) trong khi đó phiên bản GT có giá 12.999 USD (304 triệu đồng) với bình xăng dung tích 22 L, màn hình hiển thị TFT, tay phanh nhiệt, đá số nhanh và hệ thống treo được nâng cấp. 3. Kawasaki Ninja 1000: Về cơ bản chiếc xe thể thao này sẽ có 2 túi đựng đồ 2 bên và cho cảm giác thoải mái cho những chuyến đi dài. Để có thể bắt kịp xu thế với những chiếc siêu xe hiện đại, chiếc Ninja 1000 sở hữu những tính năng như bộ đèn pha đôi LED, màn hình và gương có thể điều chỉnh góc. Phần thân xe có nét cơ bắp hơn nhờ thiết kế tập trung cũng những đường nét sắc bén dọc thân xe. Kawasaki với động cơ 1.043 cc này được nâng cấp với cài đặt ECU mới giúp nâng công suất của xe lên 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 111 Nm. Động cơ được kết nối với hệ thống ống xả hiện đại với bố trí 4-2-2. Hệ thống treo được nâng lên sử dụng phuộc USD 41 mm. Đằng sau có một giảm xóc được liên kết với tay đòn, phía trước sử dụng 2 phanh đĩa 300 mm và phía sau sử dụng 1 đĩa 250 mm cùng phanh tay KIBS ABS. Kiểm soát lực kéo, các chế độ lái là những tính năng khác đi kèm với mức giá 12.199 USD (tương đương 285 triệu đồng) cho các phiên bản màu Candy Lime Green / Metallic Graphite Gray và Metallic Spark Black / Metallic Graphite Gray. 4. Suzuki GSX S1000F: Xe được trang bị động cơ tương đương với chiếc naked streetfighter GSX 1000. Điều đó đồng nghĩa với việc chiếc GSX S1000F sử dụng động cơ 4 xi lanh, phun xăng, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 999cc với công suất lên tới 144 mã lực. Ngoài khối động cơ 999cc, chiếc GSX S1000F cũng thừa hưởng những bộ phận khác của chiếc GSX S1000 như khung, hệ thống treo và phanh. Hệ thống phanh bao gồm đĩa phanh kép ở phía trước và đĩa phanh đơn ở sau đi kèm với hệ thống phanh ABS. GSX S1000F là chiếc siêu xe có giá dễ thở nhất đến từ Suzuki chỉ đứng sau cặp đôi GSX R1000 và Hayabusa với giá 11.299 USD (tương đương 264 triệu đồng). 5. KTM 1290 Superduke GT: Đáng ngạc nhiên là KTM vẫn tin tưởng sử dụng khối động cơ LC8 V-Twin 1.301 cc vốn đã được sử dụng từ năm 2014. Động cơ này sản sinh công suất 173 mã lực cùng mô men xoắn 143 Nm. Hộp số 6 cấp được sử dụng để đi trên đường cao tốc với bộ ly hợp trượt. Hệ thống giảm sốc hiệu WP được lấy từ mẫu Super Adventure nhưng giảm khoảng nhún, mặc dù vậy, nó vẫn đủ cho những chuyến việt dã hoặc chạy tốc độ cao. Hệ thống điện tử mới kiểm soát độ bám đường tốt hơn. Phanh đĩa ABS hoạt động khi vào cua giúp xe không bị văng bánh trong những trường hợp khẩn cấp. Khách hàng Mỹ có thể sở hữu chiếc xe này với giá 19.999 USD (467 triệu đồng). 6. Yamaha FJR1300: Xe được trang bị động cơ inline-four 1.298 cc sản sinh công suất 145 mã lực và mô men xoắn 138 Nm, đi kèm với hộp số 6 cấp và ly hợp assist-and-slipper mới cho phép người lái chạy hàng giờ một cách êm ái và mượt mà. FJE1300 2018 có giá 16.399 USD (383 triệu đồng) và FJR1300ES có giá 17.999 USD (420 triệu đồng). Cả 2 đều có màu Matte Phantom Blue và được 1 năm bảo hành 7. Kawasaki Ninja H2SX/SE: Xe được trang bị động cơ 998cc với công suất 207 mã lực nhờ một vài nâng cấp động cơ đề phù hợp với xu hướng touring cho năm 2018. Các thiết bị cơ khí và điện tử của chiếc SX vẫn thuộc hàng cao cấp như chiếc H2 và H2R, tuy nhiên sẽ được điều chỉnh đi đôi chút để phù hợp với việc di chuyển đường trường. Giá cho cặp đôi này là 19.000 USD (444 triệu đồng) cho phiên bản Metallic Carbon Gray SX và 22.000 USD (514 triệu đồng) cho phiên bản SX Special Edition với màu Emerald Blazed Green/Metallic Diablo Black. 8. BMW R 1200 RT: Trái tim của chiếc BMW R 1200 RT là động cơ flat twin, làm mát bằng dầu/nước dung tích 1.170 cc. Đây là một trong những động cơ thuộc hàng khủng nhất với công suất 125 mã lực và mô men xoắn 124 Nm. Ngoài ra, xe có có những tính năng như tay phanh nhiệt tự động, ABS, các chế độ lái, kiểm suất áp suât lốp, kiểm soát lực kéo. Các phiên bản 1200 RT với màu Alpine White, Platinum Bronze Metallic hay Carbon Black Metallic có giá 18.395 USD (tương đương 430 triệu đồng). 9. Kawasaki Concours 14: Chiếc xe sử dụng động cơ 4 thì inline-four, làm mát bằng dung dịch với dung tích 1.352 cc. Động cơ được gửi đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp với bộ ly hợp đa đĩa ướt cho công suất 160 mã lực tại vòng quay 8.800 vòng/phút và mô men xoắn 135,58 Nm ở vòng quay 6.200 vòng/phút. Chiếc Concours 14 ABS 2018 có giá 15.599 USD (364 triệu đồng) với các màu Metallic Carbon Gray/Metallic Flat Spark Black. Ngoài ra Kawasaki còn có gói Kawasaki Protection Plus cho chiếc Concours 14 với bảo hành giới hạn 12, 24 hoặc 36 tháng. 10. Honda ST1300: Một trong những chiếc tourer đường trường phổ biến nhất là chiếc Honda ST1300. Đây là sự kết hợp giữa tốc độ và sự thoải mái, được trang bị động cơ 1.260 cc, làm mát bằng chất lỏng, 16 van, DOHC 90 độ V 4 với công suất 117 mã lực tại vòng quay 8.000 vòng/phút và mô men xoắn 116 Nm tại vòng quay 6.500 vòng/phút. Với giá 18.230 USD (426 triệu đồng) chiếc ST1300 đứng đầu phân khúc touring thể thao./.

