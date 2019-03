Triumph Scrambler 1200 XC và XE 2019 ra mắt tại Malaysia

Hai mẫu xe này có giá lần lượt là 80.900 RM (tương đương 462 triệu đồng) và 86.900 RM (tương đương 496 triệu đồng), mức giá trên chưa bao gồm phí đường bộ, bảo hiểm và đăng ký. Cả hai chiếc Scrambler XC và XE đều mang trên mình phiên bản động cơ High Power Bonneville 1.200 cc của Triump, sản sinh công suất 88,7 mã lực tại vòng quay 7.400 vòng/phút và mô men xoắn 110 Nm tại vòng quay 3.950 vòng/phút. Những thông số này lớn hơn 12,5 % so với chiếc street bike Bonneville T120 Morden Classic và mô men xoắn hơn 38% so với chiếc Street Scrambler 2019 900cc. Những trang bị mới bao gồm cụm màn hình TFT-LCD full-colour với 2 chủ đề bố cục do khách hàng lựa chọn và màn hình có thể cá nhân hóa bằng tên chủ xe. Xe được trang bị các chế độ lái như: Road, Rain, Off-road và Sport – với cài đặt cấu hình người dùng thứ 5 trong khi chiếc Scrambler XE được thêm chế độ Off-road Pro để tắt ABS và kiểm soát lực kéo. Phanh được sử dụng ở đây là phanh đĩa kép 320 mm với kẹp Brembo Monobloc M50 với phanh đĩa 255mm ở phía sau với kẹp Brembo đơn 2 piston. Monobloc M50 là dòng phanh hàng đầu để chạy đường trường và thường được sử dụng trên những chiếc "siêu xe" top đầu cũng như chiếc Triumph Street Triple 765 RS. Chiếc Scrambler XC định hướng chạy đường trường đi kèm với phuộc upside-down Showa 200mm trong khi chiếc Scrambler XE sử dụng phuộc 250mm. Chiều cao yên của chiếc Scrambler 1200 XC ở mức 840 mm trong khi chiếc XE thiên hướng off-road là 870 mm và khối lượng của chiếc XC là 205 kg, trong khi đó chiếc XE nặng 207 kg. La-zăng chấu đan chéo tiêu chuẩn trên những chiếc Scrambler, lốp trước 21 inch và lốp sau 17 inch, được sử dụng lốp không săm Metzeler Tourance. Màn hình kỹ thuật số TFT-LCD hiện thị những thông tin mà người lái cần và bao gồm một điều khiển camera Go Pro sử dụng mo-đun Bluetooth tùy chọn từ tay lái cũng như kết nối điện thoại thông minh. Cả 2 xe đều được trang bị bình xăng 16 L và có những lựa chọn màu sắc Jet Black/Matte Black và Khaki Green/Brooklands Green cho chiếc XC và Cobalt Blue/Jet Black và Fusion White/Brooklands Green cho chiếc XE.

