TVS Motor Ấn Độ mua lại Norton Motorcylce với giá 469 tỷ đồng

Một thông cáo báo chí cho hay, TVS đã trả khoản tiền mặt 87,41 triệu RM (tương đương 469 tỷ đồng) cho nhà sản xuất xe đến từ Anh.

Norton sẽ trở thành một phần của dự án mới mang tên Project 303 Bidco được thông báo trên trang web Ấn Độ carandbike.com. Theo thoả thuận với Norton Motor Motorcycle, trong vòng 6 tháng tới thương hiệu TVS (Ấn Độ), thông qua các công ty con của mình, sẽ hoàn tất việc mua lại cơ sở sản xuất và một số tài sản nhất định của Norton Motorcycle Holdings Limited và Norton Motor Motorcycle Limited.

Thông tin được công bố dưới dạng chuyển giao quy định cam kết (TUPE) cho những nhân viên hiện đang thuộc biên chế Norton sang cho Project 303 Bidco. Project 303 Bidco được hình thành vào 2/4/2020 và báo cáo được đưa ra cho thấy ông Radhakrishnan và ông Mishra sẽ chịu trách nhiệm cho dự án này.

Hiện TVS chưa có những kế hoạch cho nhà sản xuất xe máy đến từ Anh nhưng họ cho biết: “TVS rất hào hứng với những sản phẩm đã có và sắp ra mắt tại Norton Motorcycle bao gồm Commando, Dominator và V4 RR".

Gần đây, Norton đã bán bản quyền thiết kế động cơ 961 được phát triển nội bộ của mình cho nhà sản xuất JinLiang đến từ Trung Quốc.

Việc mua lại được thực hiện dưới những hướng dẫn của các cố vấn tài chính, Rothschild và Co, những tư vấn pháp lý đến từ Khaitan & Co, Slaughter và May. Tại Malaysia, TVS được đại diện bởi Daju Motor, với một loạt các xe máy 250 cc và xe tay ga bao gồm TVS Apache RTR200./.