100 thanh niên đeo khăn đỏ mang dao kiếm đi trả thù náo loạn đường phố

Sáng (9/8), Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng xảy ra đêm 26/7. Bước đầu đã bắt tạm giam 12 bị can, xác định rõ nhân thân 70 đối tượng khác. 8 trong số nhiều đối tượng khác bị lực lượng chức năng bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp/ Dân trí

Trước đó, theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30 phút ngày 26/7, Phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP.Hà Nội nhận được thông tin về việc phát hiện một nhóm người khoảng 40 đối tượng đi xe máy che biển kiểm soát mang theo dao tự chế, tuýp sắt gắn dao nhọn tự chế,… tụ tập, hò hét tại khu vực cổng Công ty CP Sứ Vigllacera Thanh Trì (đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) gây mất an ninh trật tự.

Sau khi tụ tập tại địa chỉ trên, các đối tượng di chuyển lên đường Vành đai 3 trên cao hướng về phía quận Cầu Giấy.

Sau khi nhận được thông tin, trước sự việc phức tạp, nghiêm trọng, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa bàn dọc theo tuyến đường di chuyển của các đối tượng tổ chức trấn áp, bắt giữ.

Khi phát hiện các các đối tượng đang di chuyển khu vực ngã tư Cầu Giấy - Xuân Thuỷ, tổ công tác công an thành phố đã gọi loa để các đối tượng dừng xe, bỏ vũ khí. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, có hành vi chống đối lực lượng chức năng, vứt bỏ hung khí và tháo chạy theo nhiều hướng để tẩu thoát.

Truy đuổi các đối tượng, tổ công tác của công an TP.Hà Nội khống chế, bắt giữ 2 đối tượng tại đường Nguyễn Phong Sắc, thu giữ 2 đao kim loại tự chế gắn tuýp sắt.

Xác định nhanh, hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn An và Đặng Hồng Phúc (cùng SN 1997, trú tại tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại quận Hoàng Mai).

Triển khai xác minh, đấu tranh, lực lượng CATP đã bắt giữ 7 đối tượng khác tham gia trực tiếp.

Tang vật thu giữ gồm: 40 hung khí các loại (dao bầu, đao, đao, rìu, dao tự chế gắn tuýt sắc… ) cùng một số dụng cụ khác liên quan đến vụ án.

Về nguyên nhân của vụ việc, trao đổi với báo chí, thượng tá Nguyễn Bình (Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội) cho biết, do mâu thuẫn của 2 nhóm đối tượng chuyên hoạt động cho vay tài chính, cho vay tín dụng tự do với lãi suất cao và cung cấp nhân viên nữ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tiềm ẩn vi phạm về tệ nạn xã hội giữa Dương Triệu Minh (SN 1983, trú tại quận Hoàng Mai) và Trần Đức Minh (SN 1983, trú tại quận Đống Đa).

Công an Hà Nội thông tin vụ án

Trước đó, do mâu thuẫn từ trước giữa Dương Thiệu Minh và Trần Đức Minh, ngày 26/7, Mai Đức Thịnh và đối tượng tên “Tẹt” (hiện chưa rõ danh tính) tập hợp khoảng 100 thanh niên kéo đi đánh nhóm của người tên Minh.

Ngoài 2 ôtô, nhóm này còn điều khiển nhiều xe máy không có hoặc che chắn biển số bằng khẩu trang chay theo đường vành đai 3 trên cao kéo sang quận Cầu Giấy. Ngoài số dao kiếm do người ngồi sau xe máy mang theo, Thịnh và đồng bọn để đao kiếm trên ôtô.

Đề phòng đánh nhầm, nhóm này đeo khăn quàng đỏ, khẩu trang để nhận diện. Dọc đường, đám đông giơ hung khí hò hét thị uy, chèn ép các phương tiện giao thông.

Hiện Công an thành phố đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện thị xã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh mạnh mẽ các loại tội phạ lợi dụng các hình thức kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ để thực hiện hành vi phạm tội.

Để đấu tranh hiện quả cới các loại tội phạm trên, công an thành phố đề nghị người dân khi có nhu cầu vay tiền nên tìm hiểu kỹ các thông tin về cơ sở kinh doanh tài chính, không vay của các cơ sở hoạt động không phép./.

