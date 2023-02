10X mua cốt ma túy ADB- Butinaca pha chế thành tinh dầu vape

Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Đức Thuận, (SN 2003) trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 23/2, tổ công tác Công an phường Cổ Nhuế 1 phối hợp với Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Bắc Từ Liêm làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Tôn Quang Phiệt.

Bùi Đức Thuận đang bị tạm giữ hình sự

Khi đến trước toà CT1 KĐT Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn V, trú tại Ninh Bình có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện trong túi mà V đang đeo trên người có 3 lọ nhựa trong suốt bên trong đều chứa chất lỏng màu vàng nghi là ma tuý. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ, niêm phong tang vật sau đó đưa về trụ sở để làm rõ

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh V khai nhận là nhân viên giao hàng công nghệ, nhận ship 3 lọ này từ khu vực đường Xuân La về khu đô thị Nam Cường. V hoàn toàn không biết 3 lọ chất lỏng này là gì.

Đưa V về địa điểm nhận hàng, cơ quan công an rà soát phát hiện đối tượng giao các lọ chất lỏng là Bùi Đức Thuận. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Thuận cơ quan công an thu giữ 77 lọ nhựa chứa chất lỏng màu vàng và 1 chai nhựa to chứa chất lỏng màu vàng.

Tang vật vụ án

Toàn bộ số tang vật cơ quan công an thu giữ qua giám định của Phòng Kỹ thuật hinh sự CATP Hà Nội xác định có tổng thể tích 1.440ml đều là ma tuý loại ADB-Butinaca.

Bùi Đức Thuận khai nhận, do biết nhu cầu sử dụng ma tuý tổng hợp tăng cao nên đã đặt mua qua mạng xã hội 3 lít cốt ma túy ADB- Butinaca. Sau đó, Thuận tự pha với tinh dầu mùi dành cho vape (thuốc lá điện tử) rồi chiết ra lọ nhỏ mang bán.

Để trốn tránh cơ quan chức năng, Thuận thường rao bán trên mạng, đặt đơn qua các công ty vận chuyển giao hàng và thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.