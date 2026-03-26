15 học sinh cấp 2 hẹn đánh nhau vì mâu thuẫn trên TikTok

Nhóm học sinh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trước đó, đêm 23/3, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của người dân về việc có 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo gạch, đá, cây gậy tụ tập đến hẻm 25 đường Mai Thị Lựu để đánh nhau.

Ngay trong đêm, Công an phường Ea Kao đã chỉ đạo các tổ nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Rất nhanh sau đó, lực lượng công an đã làm rõ được 15 đối tượng trong 2 nhóm tham gia vụ việc trên.

Trong đó, có 13 nam và 2 nữ. Điều đáng nói, tất cả trong số này đều đang là học sinh cấp 2 của một số trường trên địa bàn phường Ea Kao và các phường, xã lân cận của tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu, Công an xác định nguyên nhân dẫn đến 2 nhóm học sinh này hẹn đánh nhau là do mâu thuẫn trên TikTok.