2 tên cướp khai vứt giấy tờ, chia nhau tiền đã cướp từ nữ phóng viên

Liên quan đến vụ 2 đối tượng cướp tài sản của nữ phóng viên trên Quốc lộ 32, sau 10 ngày điều tra, đến ngày 3/8, công an đã làm rõ, bắt giữ Dương Thế Anh và đồng bọn là Nguyễn Mạnh Cường. Trong ảnh: 2 đối tượng rủ nhau cướp giật tài sản của nữ phóng viên (ảnh: An ninh Thủ đô) Tại cơ quan công an, Thế Anh khai, tối 24/7, anh ta và Cường rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Cường chạy chiếc xe máy Honda Wave màu xanh mang BKS: 29K9 - 6984 chở Thế Anh, còn Thế Anh là người ngồi sau trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật. Trong ảnh: Một trong hai đối tượng cướp tài sản của nữ phóng viên. (Ảnh: Công an cung cấp). Sau khi cướp được túi xách của chị L., toàn bộ giấy tờ bị các đối tượng vứt bỏ, số vàng đem bán tại huyện Đan Phượng lấy 48 triệu đồng và cùng chia nhau mỗi người sử dụng 1 chiếc điện thoại. Được biết, đối tượng Cường có 2 tiền án tội Trộm cắp và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong ảnh: Chiếc xe máy hai đối tượng sử dụng để đi cướp giật tài sản. (ảnh: Dân Trí) Trước đó, khoảng 19h20 tối 24/7, tại Quốc lộ 32 hướng TX Sơn Tây đi Ba Vì thuộc phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây xảy ra vụ cướp giật tài sản. Trong ảnh: Hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của nữ phóng viên bị bắt giữ (ảnh: An ninh thủ đô) Người bị hại là chị L. (SN 1990, trú xã Đường Lâm, TX Sơn Tây), nữ phóng viên làm việc tại Báo Lao Động. Trong ảnh: Hiện trường vụ án cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km. (Ảnh: Google Maps). Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Công an thị xã Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra. Theo đơn trình báo của bị hại, tài sản bị mất là 1 túi sách bên trong có 1 máy tính xách tay, 2 máy điện thoại di động, 4 chiếc nhẫn vàng ta 9999 tương đương 1,4 cây vàng và 1 số giấy tờ, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Trong ảnh: Dương Thế Anh (áo đen) và Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: Công an cung cấp). Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp giật tài sản”. Trong ảnh: Tang vật vụ cướp và chiếc xe 2 đối tượng sử dụng đi cướp giật (ảnh: Công an cung cấp)

