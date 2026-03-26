2 tên trộm chó chống trả lực lượng công an khi bị truy bắt

Trước đó, vào ngày 14/3, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, Tổ tuần tra Công an phường Phước Hậu phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô chở theo 3 bao tải có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đồng thời sử dụng súng tự chế và bột ớt nhằm chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Sau một thời gian truy đuổi, tổ tuần tra đã khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng.

2 đối tượng bị bắt cùng tang vật

Danh tính các đối tượng được xác định là Đặng Thanh Sơn (sinh năm 1976, cư trú khóm 5, phường Thanh Đức) và Lâm Thái An (sinh năm 1985, cư trú khóm Tân Thuận, phường Tân Ngãi), cùng thuộc tỉnh Vĩnh Long. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn các xã Long Hồ, Trung Thành, Trung Hiếu, An Trường.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ tang vật gồm: 1 xe mô tô, 1 súng tự chế, 1 kìm kim loại, 1 bình ắc quy, 5 con chó, bột ớt khô cùng một số tang vật liên quan khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.