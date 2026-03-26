2 tên trộm chó chống trả lực lượng công an khi bị truy bắt

Thứ Năm, 15:38, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ vụ 2 tên trộm chó ở nhiều xã, phường khác nhau trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, vào ngày 14/3, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, Tổ tuần tra Công an phường Phước Hậu phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô chở theo 3 bao tải có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đồng thời sử dụng súng tự chế và bột ớt nhằm chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Sau một thời gian truy đuổi, tổ tuần tra đã khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng.

2 đối tượng bị bắt cùng tang vật

Danh tính các đối tượng được xác định là Đặng Thanh Sơn (sinh năm 1976, cư trú khóm 5, phường Thanh Đức) và Lâm Thái An (sinh năm 1985, cư trú khóm Tân Thuận, phường Tân Ngãi), cùng thuộc tỉnh Vĩnh Long. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn các xã Long Hồ, Trung Thành, Trung Hiếu, An Trường.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ tang vật gồm: 1 xe mô tô, 1 súng tự chế, 1 kìm kim loại, 1 bình ắc quy, 5 con chó, bột ớt khô cùng một số tang vật liên quan khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Bình - Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Công an tỉnh Gia Lai bắt băng trộm 5.200 con chó

Công an tỉnh Gia Lai bắt băng trộm 5.200 con chó

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng trộm cắp chó hoạt động liên tỉnh, với số lượng lên tới 5.200 con, tổng số tiền thu lợi bất chính tạm tính khoảng 2,6 tỷ đồng.

Công an TP.HCM bắt quả tang nhóm người trộm chó, mèo

Công an TP.HCM bắt quả tang nhóm người trộm chó, mèo

VOV.VN - Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo trên địa bàn thành phố.

Nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trả lại cho người dân

Nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trả lại cho người dân

VOV.VN - Công an xã Triệu Sơn, Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi tang vật trả lại cho người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

