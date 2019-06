22 đối tượng Trung Quốc tổ chức đánh bạc trên mạng tại Việt Nam

Với thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án “Đấu tranh với các đối tượng người Trung Quốc lưu trú tại Việt Nam có hành vi sử dụng mạng Internet tổ chức đánh bạc”, 6 đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã được UBND tỉnh quyết định thưởng nóng 60 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao thưởng cho 6 tập thể công an tỉnh.

Tại trụ sở Công an tỉnh, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án.

Ông Bùi Văn Khắng yêu cầu công an Quảng Ninh tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với người nước ngoài trên địa bàn cả về cư trú cũng như đầu tư; ngăn chặn triệt để các đường dây, ổ nhóm tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao.

Tang vật của các đối tượng được công an tỉnh Quảng Ninh niêm phong, thu giữ.

Như VOV đã đưa tin, ngày 6/6, các đơn vị nghiệp vụ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hạ Long đồng loạt triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, khám xét tại 9 điểm thuộc phường Hùng Thắng, TP Hạ Long phát hiện, bắt giữ 22 đối tượng người Trung Quốc, cùng nhiều phương tiện, thiết bị liên quan đến hoạt động sử dụng Internet.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an cùng nhiều phương tiện, máy móc được huy động để phá vụ án này.

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, các đối tượng thừa nhận đã lợi dụng lãnh thổ Việt Nam và hạ tầng mạng Internet để tổ chức đường dây đánh bạc cho người Trung Quốc.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, Công an Quảng Ninh đã bàn giao 22 đối tượng này cho Công an Trung Quốc, đồng thời cùng phối hợp với công an nước bạn làm rõ vụ việc./.