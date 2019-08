3 nữ công an bị đối tượng nhiễm HIV cắn, gây thương tích

Trước đó, ngày 08/8/2019, Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ phối hợp Phòng an ninh đối nội Công an tỉnh tiến hành phá dỡ trụ bê tông bị người lạ đổ trái phép trên con đường dẫn vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thỏ Hòa Phát thuộc xã UBND Hương Cần.

Đối tượng Đinh Thị Châm tại cơ quan điều tra

Vào thời điểm này, có trên 100 người dân, trong đó chủ yếu là phụ nữ tụ tập đứng trên đường, đánh trống, hò hét bao vây xung quanh không cho xe ô tô di chuyển và có những hành động quá khích.



Trước tình huống trên, công an huyện Thanh Sơn đã tiến hành vận động nhưng người dân vẫn tiếp tục cản trở, có hành vi thách thức lực lượng thi hành công vụ trong đó có đối tượng Đinh Thị Châm – Sinh năm 1981, thường trú tại khu Lịch 2 – Xã Hương Cần.

Để giải quyết tình huống, số cán bộ nữ của Công an huyện đã vận động nhiều lần, yêu cầu chị Châm đi ra phía bên ngoài nhưng Châm không thực hiện, buộc phải tiến hành đẩy chị Châm ra khỏi đầu xe ô tô thì Châm có hành vi chửi bới, du đẩy, lôi kéo, cào cấu, cắn vào tay 3 nữ cán bộ Công an gây xây sát, chảy máu ở cánh tay.

Không dừng lại ở đó, khoảng 10h00, khi tổ công tác bắt đầu dùng xà beng tháo dỡ trụ bê tông thì đối tượng Đinh Thị Châm xuất hiện, tiếp tục chửi bới, xô đẩy lực lượng Công an huyện và Công an xã, Đinh Thị Châm có hành vi cắn vào cánh tay trái của Công an viên xã Hương Cần là Đinh Văn Hữu – SN 1968 và cào cấu gây xây sát tay anh Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Đội trưởng Đội xây dựng phát triển và bảo vệ ANTQ Công an huyện Thanh Sơn.

Công an huyện Thanh Sơn đã bắt giữ Đinh Thị Châm về hành vi chống người thi hành công vụ và đưa về Công an huyện để xử lý.