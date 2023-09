30 tháng tù treo cho cựu Giám đốc Sở nội vụ Gia Lai trong vụ mua sắm phần mềm

Gia Lai phát hiện gian dối đấu thầu 7 tỷ đồng mua sắm vật tư, thiết bị trường học

VOV.VN - Thanh tra thị xã An Khê, Gia Lai đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê để tiếp tục điều tra, làm rõ.