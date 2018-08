4 bị can liên quan đến Vũ “nhôm” vừa bị công an khám xét nhà là ai?

Sáng 9/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nhà riêng, nơi ở của 4 nguyên cán bộ doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng liên quan đến sai phạm của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”). Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: PV/VOV miền Trung) Theo đó, việc khám xét bắt đầu từ sáng, dự kiến diễn ra trong cả ngày. Theo một lãnh đạo, PC44 Công an Đà Nẵng là đơn vị tham gia hỗ trợ. C44 là đơn vị trực tiếp thực hiện việc khám xét. Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: PV/VOV miền Trung) Một trong 4 bị can bị khám xét nhà là ông Phan Ngọc Thạch (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng). Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: PV/VOV miền Trung) Tại hiện trường, có 5 cảnh sát vào nhà ông Thạch và 30 phút sau họ rời khỏi nhà với một số tài liệu. Cảnh sát lên xe biển số 80B đi khỏi hiện trường lúc 10h30 cùng ngày. Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: Soha) Công ty CP Du lịch Đà Nẵng (Danatour), số 60 đường Châu Thuận Văn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) được cho là có liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhiều nhà đất công sản ở Đà Nẵng cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"). Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: zing.vn) Bị can thứ hai bị khám nhà là ông Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng). Trong ảnh: khám nhà ông Huỳnh Tấn Lộc (ảnh: PV/VOV miền Trung) Nhà đất số 57 Lê Duẩn của Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng rơi vào tay Vũ "Nhôm" hiện đang điều tra (ảnh: PV/VOV miền Trung) Bị can thứ 3 bị khám xét là ông Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng) (ảnh: PV/VOV miền Trung) Bị can còn lại là ông Trần Phi (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng). Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: PV/VOV miền Trung)

Sáng 9/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nhà riêng , nơi ở của 4 nguyên cán bộ doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng liên quan đến sai phạm của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”). Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: PV/VOV miền Trung) Theo đó, việc khám xét bắt đầu từ sáng, dự kiến diễn ra trong cả ngày. Theo một lãnh đạo, PC44 Công an Đà Nẵng là đơn vị tham gia hỗ trợ. C44 là đơn vị trực tiếp thực hiện việc khám xét. Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: PV/VOV miền Trung) Một trong 4 bị can bị khám xét nhà là ông Phan Ngọc Thạch (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng). Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: PV/VOV miền Trung) Tại hiện trường, có 5 cảnh sát vào nhà ông Thạch và 30 phút sau họ rời khỏi nhà với một số tài liệu. Cảnh sát lên xe biển số 80B đi khỏi hiện trường lúc 10h30 cùng ngày. Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: Soha) Công ty CP Du lịch Đà Nẵng (Danatour), số 60 đường Châu Thuận Văn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) được cho là có liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhiều nhà đất công sản ở Đà Nẵng cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"). Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: zing.vn) Bị can thứ hai bị khám nhà là ông Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng). Trong ảnh: khám nhà ông Huỳnh Tấn Lộc (ảnh: PV/VOV miền Trung) Nhà đất số 57 Lê Duẩn của Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng rơi vào tay Vũ "Nhôm" hiện đang điều tra (ảnh: PV/VOV miền Trung) Bị can thứ 3 bị khám xét là ông Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng) (ảnh: PV/VOV miền Trung) Bị can còn lại là ông Trần Phi (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng). Trong ảnh: Công an khám nhà riêng ông Phan Ngọc Thạch (ảnh: PV/VOV miền Trung)