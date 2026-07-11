4 bị can trong vụ đánh người sau cuộc nhậu khiến một người tử vong bị khởi tố

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người" liên quan vụ ẩu đả sau cuộc nhậu xảy ra trên địa bàn phường Khánh Hậu (thuộc TP. Tân An, tỉnh Long An trước đây).

