41 thanh thiếu niên lĩnh án vì gây rối trật tự ở Lạng Sơn

Các bị cáo là thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16-20 (đa số là là học sinh THPT), trú tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Theo cáo trạng, từ khoảng 20h30- 22h30 ngày 20/11/2022, do có mẫu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, 41 bị cáo đã thành lập các nhóm, có hành vi rủ nhau tụ tập, điều khiển xe mô tô chở 2, 3 người, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo hung khí là dao, thanh kim loại, vỏ chai bia các loại, di chuyển với tốc độ cao, tìm đuổi đánh nhau trong khu vực thị trấn Lộc Bình, gây náo loạn đường phố, khiến người dân bức xúc, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chiều 29/8, Tòa án Nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tuyên án đối với 41 bị cáo về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”

Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu, tạm giữ 22 xe mô tô các loại; 15 con dao, thanh kim loại, vỏ chai bia các loại; 11 điện thoại di động các loại do các bị can giao nộp.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 41 bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 3 bị cáo có vai trò chính, khởi xướng vụ việc bị tòa tuyên mức án 22- 24 tháng tù giam, 1 bị cáo có tiền sự bị tòa tuyên mức án 16 tháng tù giam; còn lại 37 bị cáo nhận hình phạt từ 15- 22 tháng tù, cho hưởng án treo và có thời gian thử thách.

Hành vi của các bị cáo đe dọa xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của những người xung quanh, đồng thời xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội. Đây là bài học đắt giá cho thanh thiếu niên nói chung khi “giải quyết” mâu thuẫn bằng bạo lực, tụ tập gây rối trật tự công cộng.