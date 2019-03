56 trong tổng số hơn 100 đối tượng đánh bạc ở Đồng Nai bị khống chế

Hôm nay (24/3), Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục lấy lời khai gần 60 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nhóm đối tượng này nằm trong đường dây đánh bạc quy mô lớn vừa bị triệt phá hôm qua (23/3).

Lê Tuấn Khanh, đối tượng cầm đầu đườn dây đánh bạc quy mô lớn vừa bị triệt phá

Trước đó, khoảng 15h ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành ập vào một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại một vườn tràm thuộc khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.



Khi thấy lực lượng chức năng, hơn 100 con bạc đang sát phạt tại đây bỏ chạy tán loạn tìm đường thoát thân. Công an đã chốt chặn và khống chế được 56 đối tượng, thu giữ gần 500 triệu đồng, 2 xe ôtô, 110 xe môtô cùng nhiều dụng cụ đánh bạc.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Điểm đánh bạc này do Lê Tuấn Khanh, còn được gọi là Philíp, 34 tuổi, ngụ huyện Long Thành, đứng ra tổ chức, hoạt động từ ngày 11/3 đến nay. Hàng ngày, Khanh điều hành sòng bạc và thu tiền xâu của các con bạc với mức 5% trên tổng số tiền chơi.

Để đối phó với lựclượng chức năng, Khanh thường xuyên di chuyển địa điểm đánh bạc, chọn những nơi hoang vắng, có lối đi độc đạo và phân công đàn em cảnh giới, khi phát hiện có công an thì báo động cho con bạc nhanh chóng giải tán. Khanh đã có bốn tiền án về tội cố ý gây thương tích.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Để triệt phá sòng bạc này, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án và theo dõi trong một thời gian dài. Công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn và điều tra mở rộng đường dây đánh bạc này./. 17 công nhân chui vào nhà vệ sinh đánh bạc Công an phát hiện 17 đối tượng lắc bầu cua và đánh bài tây thắng thua bằng tiền ngay trong nhà vệ sinh công ty. Khởi tố vụ đánh bạc “khủng” có cả súng ở Thanh Hóa VOV.VN - Ập vào sới bạc “khủng”, Công an Thanh Hóa đã bắt quả tang 36 con bạc đang chơi “xóc đĩa”, thu giữ hơn 1 tỉ đồng cùng 1 khẩu súng đạn đã lên nòng.

Xuân Lượng/VOV-TPHCM

PC_Article_AfterShare_1