6 tháng đầu năm công an thu lượng ma túy bằng cả năm 2017

Chiều 7/8, Văn phòng Bộ Công an tổ chức cuộc họp báo thông tin tới báo chí về kết quả Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; đồng thời sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018.

Thiếu tướng Lương Tam Quang thông tin tại cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm, lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị lớn của đất nước. Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm (phạm pháp hình sự giảm 0,17%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (79,5%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 9,5%).

Đã điều tra, xử lý 54.944 vụ phạm tội (trong đó, tội phạm hình sự: 20.516 vụ; tội phạm kinh tế: 8.875 vụ; tội phạm tham nhũng, chức vụ: 230 vụ; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: 12.877 vụ, đặc biệt là tội phạm ma túy, do ta tấn công trấn áp mạnh, đánh trúng được nhiều đường dây, đối tượng cộm cán về ma túy, số vụ bắt giữ 6 tháng đầu năm 2018 tăng gần 10%, lượng ma túy thu được gần bằng cả năm 2017, đã phát hiện, xử lý 12.446 vụ, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn); trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực.

Cũng theo Thiếu tướng Lương Tam Quang, trong 6 tháng qua, công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam có chuyển biến tích cực; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và thu được những kết quả cụ thể, rõ rệt. Công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần-kỹ thuật Công an Nhân dân đạt được những kết quả tích cực./.

