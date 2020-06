Chiều nay (1/6), tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm về ma túy 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

6 tháng đầu năm, lực lượng công an thu giữ gần 1,5 tấn ma túy

Theo cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trước những diễn biến nguy hiểm của dịch Covid-19, tình hình tội phạm ma túy không những không giảm mà còn có xu hướng tăng. Số vụ vi phạm pháp luật về ma túy, số đối tượng bị phát hiện bắt giữ trong Quý I năm 2020 tăng gần 14% số vụ, gần 3% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2019. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hơn 9 nghìn vụ, bắt giữ 12 nghìn 620 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 180 kg heroin; gần 1,5 tấn ma túy tổng hợp. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khởi tố hơn 8 nghìn vụ, hơn 10 nghìn bị can.

Đặc biệt, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng Internet để mua bán trái phép chất ma túy. Thủ đoạn của các đối tượng là đưa các chất ma túy vào bánh kẹo rồi rao bán trên mạng; tình trạng tội phạm ma túy sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ ngày càng manh động, nguy hiểm, thậm chí gây thương vong cho lực lượng Công an.

Tình hình tổ chức sử dụng và chứa chấp sử dụng trái phép ma túy tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đáng chú ý là tình trạng tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép các chất ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dịch vụ nhạy cảm như quán bar, karaoke... có chiều hướng gia tăng xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Qúy Vương đề nghị toàn lực lượng Cảnh sát ma túy tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong đấu tranh tội phạm ma túy; đồng thời cần phải có những giải pháp căn cơ về phòng, chống ma túy. Cục Cảnh sát điều tra về ma túy khẩn trương rà soát đánh giá dự báo chính xác tình hình ma túy trên từng địa bàn, lĩnh vực, tuyến trọng điểm, để bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Đồng thời, ngăn chặn nguồn ma túy từ xa để Việt Nam không trở thành địa bàn chung chuyển của tội phạm ma túy.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Viên, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an../.