9 đối tượng bị truy nã trong đường dây đánh bạc Phan Sào Nam là ai?

1. Truy nã 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ của Phan Sào Nam. Liên quan đến vụ án đánh bạc qua mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đang phát lệnh truy nã toàn quốc đối với các đối tượng. (Ảnh: Báo CA TP.HCM). 2. Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại bé gái 4 tuổi. Sau khi ném bé A. xuống giếng sâu, đến sáng hôm sau, Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) quay lại giếng thì thấy bé A. vẫn còn sống và kêu nhỏ nên gã sợ bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân. (Ảnh: Báo Dân Trí). 3. Lĩnh án 20 năm tù vì dùng dao đâm chết bạn làm cùng. Do mâu thuẫn cá nhân, quá trình xô xát, Lê Hồng Vũ (SN 1967, trú xã Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình) dùng dao đâm vào ngực bạn cùng làm khiến nạn nhân tử vong. Bị cáo Vũ tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/3, TAND TP. HN 4. Bắt 8X vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy qua Cửa khẩu Cầu Treo. Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Tuấn Vinh (SN 1986, trú tại xóm Cà Phê 2, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi vận chuyển hơn 3000 viên ma túy trái phép. Trong ảnh là đối tượng Vinh tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. (Theo Sỹ Hòa/Báo Giao Thông). 5. Bắt đối tượng rao bán tiền Việt Nam giả qua mạng zalo. Phù Văn Bằng, 30 tuổi, trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã có hành vi rao bán tiền Việt Nam giả trên mạng xã hội zalo. Khi có người trên mạng hỏi mua, Bằng đã mang tiền giả đến và bị công an bắt giữ. Trong ảnh là đối tượng và tang vật vụ án. (Ảnh: Báo Công an nhân dân) 6. Nam thanh niên bị truy nã vào tiệm massage làm nhân viên. Do thiếu tiền chơi ma túy, Nguyễn Hoàn Dân (Trong ảnh, tự 'Tý Quỷ', SN 1999, ngụ tỉnh An Giang) trộm máy tính của một số người rồi bỏ trốn lên TP.HCM. Tại đây, Dân đi làm công cho một số cửa tiệm massage đến khi bị bắt. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM). 7. Người đàn ông mở bình gas, đổ xăng cố thủ trong nhà mẹ vợ. Đến nhà mẹ vợ ở Bình Dương, Phạm Ngọc Vinh (1984, ngụ Q.2, TP.HCM) lén xuống bếp, đổ xăng lên người rồi mở bình gas cố thủ Đòi gặp vợ, thanh niên ôm bình ga cố thủ làm cả xóm hoảng sợ. (Ảnh: Theo Vân Phương/Báo Công an TP.HCM). 8. Nhận diện nghi can bắn gục nam thanh niên trước cửa nhà qua camera. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định khẩu súng nghi can bắn nam thanh niên không phải súng quân dụng, đã truy xuất camera, nhận diện được hung thủ. (Ảnh: Báo Công an nhân dân). 9. “Đá nóng” xe máy, đụng... đặc nhiệm. Giữa trưa, Lê Văn Tý ( SN 1986, ngụ huyện Tân Phú Đông) và Bùi Quốc Hùng ( SN 1983, ngụ TP Mỹ Tho) thấy một thanh niên để xe máy bên đường, không khóa, Hùng và Tý đến bất ngờ lấy xe, tăng tốc bỏ chạy nhưng bị hàng chục trinh sát đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ trên đường truy đuổi và bắt giữ. Trong ảnh là hai đối tượng Tý và Hùng lúc vừa bị bắt giữ. (Ảnh: Báo: Người Lao Động). 10. Hôm nay, Công an tiếp tục làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Nói về việc tướng Phan Văn Vĩnh đang được mời lên làm việc, một cán bộ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, trong ngày 16/3 cơ quan điều tra vẫn đang mời ông Vĩnh lên làm việc theo đúng quy định. Lịch trình làm việc như giờ hành chính hàng ngày, hết giờ làm việc ông Vĩnh được cho về.