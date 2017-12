“Ai đứng đằng sau để Vũ 'nhôm' lộng hành, thao túng?“

Như VOV đã đưa tin, chiều tối 21/12, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng khám xét nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) tại số 82, đường Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng. Ông Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bắc – Nam 79 và nhiều doanh nghiệp khác tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Một dự án nhà đất công sản ở đường Bạch Đằng liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ

Lâu nay, dư luận thành phố Đà Nẵng xôn xao việc ông Vũ “nhôm” liên quan đến nhiều dự án nhà đất công sản. Sau khi Bộ Công an điều tra về việc mua bán nhà đất cũng như khám xét nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ, dư luận cán bộ, Đảng viên thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ vì mọi việc sẽ được kết luận rõ ràng.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nguyễn Ngọc Ảnh (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho biết, lâu nay người dân Đà Nẵng nghe nhiều chuyện ông Vũ “nhôm” được ưu ái mua nhà đất công sản không qua đấu giá, được giao nhiều nhà đất vàng ở khu vực trung tâm thành phố. Vì vậy, việc điều tra làm rõ khiến người dân phấn khởi.

"Đây là sự kiên quyết, không thể để người dân ấm ức câu chuyện có sự dung túng, mua chuộc, chứ không lý gì một dự án lớn mà lại không qua đấu giá", ông Ảnh nêu quan điểm.

Ông Từ Dương Diện - Thượng tá quân đội nghỉ hưu hiện ở thành phố Đà Nẵng cũng cho rằng, việc điều tra ông Vũ “nhôm” cho thấy công cuộc đấu tranh chống tham nhũng ngày càng quyết liệt hơn. Ông Diện đề nghị cần làm khẩn trương để đem lại lòng tin cho người dân Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt trong thời điểm lòng dân đang rất tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại tá Lê Công Thạnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) đặt câu hỏi: “Ai đứng đằng sau để Vũ “nhôm” dám lộng hành, thao túng đất đai và có lời lẽ hăm dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng?” và đề nghị sớm làm rõ.

“Với những vụ việc trên cho thấy Phan Văn Anh Vũ đã coi thường chính quyền thành phố, mua chuộc lôi kéo, gây sức ép, buộc một số người phải làm theo ý mình. Mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhanh chóng điều tra làm rõ Phan Văn Anh Vũ là ai. Thế lực và cá nhân nào đứng đằng sau để làm chỗ dựa, tạo điều kiện cho Vũ tự tung tự tác. Làm rõ những vi phạm trong lĩnh vực đất, nhà công sản có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ”, Đại tá Lê Công Thạnh kiến nghị.

Còn Thiếu tướng Trương Minh Hùng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu V bức xúc: "Bây giờ có một giám đốc tư nhân mà làm gì tự tung tự tác như vậy? Đừng để tự tung tự tác để rồi dẫn đến nguy cơ làm phân hóa nội bộ, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và cuối cùng là chúng ta lại sai lầm nữa"./.

Ngày 20/9, Bộ Công an đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp điều tra việc mua bán nhà, đất công trên địa bàn thành phố. Theo đó, Cơ quan an ninh điều tra yêu cầu phối hợp, điều tra làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng. Cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến 9 dự án, mua/thuê 31 nhà công sản tại TP Đà Nẵng. Hầu hết các dự án nhà đất công sản này đều liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ./.

Hình ảnh: Khám xét nhà đại gia Vũ “nhôm” ở Đà Nẵng VOV.VN - Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ ở số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.