Ăn cắp ô tô tải rồi bán cho cơ sở thu mua phế liệu

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp gương xe ô tô, đặc biệt các đối tượng lợi dụng trời tối, ít người qua lại, người dân thường để xe ô tải ngoài đường, bọn chúng liền dùng vam phá khóa cửa xe ô tải rồi lên xe lái về các tỉnh vùng ven để tiêu thụ, gây hoang mang trong trong quần chúng nhân dân.

Các đối tượng của vụ án

Trộm xe tải mang về vùng ven



Công an quận Long Biên vừa bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Hiếu (SN 1979); Nguyễn Trung Sơn (SN 1978) và Nguyễn Tiến Phát (SN 1977, cùng trú tại đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) đã sử dụng các vam phá khóa tự tạo, liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp ô tô tải trên địa bàn.

Trước đó, ngày 16/4, Công an phường Thượng Thanh nhận được đơn trình báo của anh Tạ Hữu Ngàn, SN 1984, ở quận Long Biên trình bày với nội dung, khoảng 20h ngày 15/4, anh để chiếc xe ô tải cẩu nhãn hiệu Huyndai màu trắng, BS 29C1-991… trên đường Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh. Sáng hôm sau thì phát hiện kẻ gian lấy trộm.

Từ thông tin trên, CA phường Thượng Thanh phối hợp với đội Cảnh sát hình, CAQ Long Biên vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/4, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Long Biên đã bắt giữ Nguyễn Đức Hiển đang ngồi trên xe ô tô để đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, tổ công tác lần lượt bắt giữ và vận động các đối tượng còn lại đến cơ quan Công an đầu thú; đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Cầm đầu trong đường dây trộm cắp là Nguyễn Đức Hiếu. Do công việc không ổn định, lại muốn có tiền tiêu xài, Hiếu đã nảy ý định trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 1h ngày 16/4, Hiếu mang theo vam phá khóa đi bộ đến khu vực phố Đặng Vũ Hỷ, khi đến đây phát hiện chiếc ô tô tải cẩu của anh Nhàn đang đỗ, không có người trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Hiếu dùng vam phá khóa chuẩn bị từ trước, dùng tay phá ổ khóa cửa xe bên trái, sau khi vào được xe, Hiếu tiếp tục dùng vam phá ổ khóa điện, nổ máy, rồi tự lái xe ô tô trộm cắp lên khu vực Vĩnh Phúc để tìm chỗ bán xe, khi lên đến đoạn đường vắng ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc thì Hiếu đỗ xe ở vỉa hè, tháo biển số xe rồi vứt xuống mương nước. Sau đó Hiếu đi xe đến huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đang chờ bán xe thì bị CAQ Long Biên phát hiện bắt giữ.

Người dân cần lắp định vị cho xe

Mở rộng điều tra, tổ công tác làm rõ, trước đó ngày 12/4, sau khi đi ăn uống về, Hiếu rủ Nguyễn Trung Sơn (một tiền án về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, bị Tòa án nhân dân huyện Duy Tiên, Hà Nam xử phạt 18 tháng án treo) và Nguyễn Tiến Phát đi lấy trộm xe ô tô ở khu vực Sài Đồng để tiêu xài.

Theo kế hoạch, Hiếu bảo Sơn và Phát chở anh ta đến khu vực Sài Đồng. Khi nào Hiếu lấy được ô tô thì sẽ gọi điện thoại cho Sơn để liên lạc với Trần Văn Khỏe (SN 1991, trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) bán tang vật của vụ án.

Sau đó, Sơn lấy xe ô tổ chở Phát, Hiếu đến đấu phố Sài Đồng, Hiếu xuống xe đi bộ đến trước KĐT Sài Đồng, phường Việt Hưng. Hiếu đã dùng vam phá khóa mở cửa lái, mở ổ khóa điện nổ máy xe ô tô tải BS: 29C-2929… và điều khiển xe đi ra khu vực đường Nguyễn Văn Linh. Hiếu điện thoại cho Sơn và Phát đã trộm được ô tô, rồi bọn chúng mang chiếc xe trên giao bán cho Khỏe với số tiền 55 triệu đồng, Sơn-Hiếu đưa cho Phát 2 triệu, còn lại số tiền chưa kịp chia thì bị bắt giữ.

Hội đồng định giá tài sản của quận Long Biên xác định chiếc xe ôtô tải BS 29C1-991… trị giá 680 triệu đồng; chiếc xe ôtô tải BS 29C-292…, trị giá hơn 270 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, một điều tra viên công an quận Long Biên cho biết, đây là thủ đoạn mới của loại tội phạm trên địa bàn. Bọn chúng lợi dụng những người dân để xe ngoài đường, nơi vắng người qua lại.

Đặc biệt, trong các vụ án này, đối tượng gây án là những kẻ am hiểu về ô tô... Sau khi trộm cắp được xe ô tô, đối tượng thường xuyên tiêu thụ tại các cơ sở thu mua sắt vụn. Để hạn chế các vụ việc trên, mỗi người dân cần để tài sản ở những nơi có người trông giữ. Bên cạnh đó cũng cần lắp đặt các thiết bị báo động, có như vậy mới hạn chế được các vụ án có thủ đoạn tương tự.