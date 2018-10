An Giang: Bắt đối tượng cất giấu ma túy trong mũ bảo hiểm

Khoảng 16h ngày 19/10, tại khu vực khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Long Xuyên và Công an phường Mỹ Thới bắt quả tang đối tượng Trịnh Hồng Phúc (25 tuổi), cư trú ấp Vĩnh Long, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6 ma túy đá.

Đối tượng Trịnh Hồng Phúc.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, phát hiện đối tượng Trịnh Hồng Phúc ngụ ấp Vĩnh Long, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ thường xuyên đến địa bàn thành phố Long Xuyên hoạt động mua bán ma túy. Trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo đơn vị xác lập hồ sơ nghiệp vụ để đấu tranh.

Lúc 16 giờ, ngày 19/10 lực lượng trinh sát phát hiện hiện đối tượng Trịnh Hồng Phúc điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 61C1-058.20 ghé vào quán cà phê Hồng Ngoan 2 thuộc khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên nghi vấn phạm tội ma túy. Lực lượng trinh sát đã bất ngờ áp sát quật ngã, khống chế đối tượng. Kiểm tra tại chỗ lực lượng Công an thu giữ trong mũ bảo hiểm Phúc đang đội có 2 bọc nilon bên trong có chứa chất rắn tinh thể màu trắng được quấn băng keo đen (nghi vấn là ma túy). Lực lượng làm nhiệm vụ đưa đối tượng Phúc về trụ sở Công an để làm rõ.

Ma túy được giấu trong mũ bảo hiểm.

Qua đấu tranh đối tượng Trịnh Hồng Phúc khai nhận các bọc nilon bên trong có chứa chất rắn tinh thể màu trắng mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy tổng hợp dạng đá, số ma túy này Phúc mua của một đối tượng (không rõ tên, địa chỉ) ở thành phố Cần Thơ đang trên đường đi đến thành phố Long Xuyên để bán cho người nghiện sử dụng thì bị bắt quả tang.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi thuê trọ của đối tượng Trịnh Hồng Phúc ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, lực lượng Công an thu giữ thêm 04 bọc ma túy tổng hợp dạng đá, nhiều dụng cụ, phương tiện để sử dụng và bán ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Hồng Phúc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.