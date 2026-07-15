An Giang khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm bé gái bán vé số

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 9 giờ ngày 16/5/2026, Lâm Văn Bền đang ngồi trước nhà thì bé L.T.T (SN 2015, cư trú: ấp Cà Ná, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang) đến mời Bền mua vé số. Lúc này, Bền mua giúp bé T. 2 tờ vé số. Trong lúc lấy tiền để trả cho bé T. thì Bền nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé T. nên Bền đã dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ, đồng thời hứa sẽ cho bé T. 200 ngàn đồng nếu bé T. cho Bền quan hệ tình dục. Sau đó, Bền dẫn bé T. vào bên trong phòng ngủ và thực hiện hành vi xâm hại bé.

Công an An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lâm Văn Bền.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại của mình xong thì Bền trả cho bé T. 20 ngàn đồng. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bé T. gặp và kể lại sự việc cho mẹ ruột của mình về việc bị Bền xâm hại. Sau đó, mẹ của bé T. đã đến cơ quan Công an tố giác hành vi của Lâm Văn Bền.