An Giang quyết liệt ngăn chặn buôn lậu, hàng giả trên tuyến biên giới

Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh An Giang, Ban chỉ đạo 389 và sự đồng thuận, ủng hộ của quần chúng nhân dân. Công an tỉnh An Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các biện pháp công tác phòng ngừa, nhất là công tác phòng ngừa nghiệp vụ. Nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả được khởi tố, điều tra, xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã răn đe, giáo dục đối tượng khác, làm giảm rõ rệt tình hình buôn lậu, không để phát sinh, hình thành các điểm nóng về buôn lậu trên các tuyến, địa bàn trọng điểm góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hội nghị sơ kết công tác phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại trên tuyến biên giới và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Cụ thể, lực lượng Công an toàn tỉnh An Giang kiểm tra, bắt giữ 73 vụ, liên quan 56 đối tượng, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phối hợp lực lượng Biên phòng, Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện 29 vụ, 32 đối tượng với giá trị hàng hóa khoảng 7,34 tỷ đồng; Khởi tố, điều tra 16 vụ, 17 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 26 vụ, 27 đối tượng, tổng tiền phạt 556 triệu đồng.

Trên tuyến biên giới, lực lượng đã kiểm tra, phát hiện 41 vụ, liên quan 35 đối tượng, thu giữ hàng hóa với giá trị khoảng 900 triệu đồng, khởi tố 9 vụ, 9 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ, 18 đối tượng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, vận dộng quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu cũng được đẩy mạnh. Qua đó, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo dựng được thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trong đó tập trung đánh giá toàn diện kết quả đạt được, phân tích làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác nhất là từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Từ đó, kiến nghị, đề xuất những biện pháp, cách làm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ghi nhận những kết quả và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Công an các đơn vị, Công an 14 xã, phường biên giới thời gian qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong thời tới, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, Công an 14 xã, phường biên giới tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và của tỉnh An Giang về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Nâng cao chất lượng công tác, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường yêu cầu tiếp tục tăng cường, phát huy hiệu quả công tác nghiệp vụ; tập trung giải quyết các tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.